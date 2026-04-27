基北北桃第7次副市長會議 新增道路救援、智慧災防等5案

「基北北桃合作交流平台」副市長層級會議由新北市劉和然（左起）、基隆市邱佩琳、桃園市蘇俊賓、台北市林奕華共同主持。（基隆市政府提供）

「基北北桃合作交流平台」今天（27日）下午於基隆市登場，這是第7次副市長層級會議，由基隆市副市長邱佩琳、桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然及台北市副市長林奕華共同主持；會中新增5案，包含道路救援拖吊管理機制、智慧災防AI應用交流、與荒野保護協會合作辦理淡水河流域濕地願景論壇、推動「北北桃藍色公路」環騎升級計畫，以及台北市市政建設參訪活動擴大納入4市景點。

邱佩琳表示，基隆擁有深厚的歷史文化底蘊與優越的海洋環境條件，在城市發展與生活品質上展現獨特優勢，歡迎3市市政團隊蒞臨這座小而美的海港城市，共同見證跨域合作成果。她指出，4市持續深化跨區災防支援與聯合救災機制，並導入智慧科技，推動AI應用與經驗共享，有效提升整體防救災效率。同時，面對極端氣候挑戰，亦積極建構防災資訊備援系統，確保通訊穩定，強化城市韌性與應變能力。

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蘇俊賓說，4市持續推動淨零轉型，已完成逾8300家次企業減碳輔導與技術媒合。在食農教育方面，除共享教材資源外，未來也將邀請基隆參與桃園食農策展與工作坊，深化永續產業與教育的跨域合作。

劉和然指出，基北北桃合作已由規劃階段邁入實質工程推動，基隆捷運於百福公園周邊已由新北捷運工程局進場施工，為後續軌道建設奠定基礎，未來將串聯汐止與南港，進一步強化跨市通勤生活圈。

林奕華則表示，基隆納入雙北捷運路網為重要里程碑，包括民汐線、汐東線等建設皆攸關區域整體發展。台北市將持續分享TOD 3.0及智慧交通經驗，協助基隆在捷運沿線推動都市更新與宜居建築規劃，提前整合軌道建設效益。

會議尾聲，邱佩琳將主辦權交棒給下次主辦的桃園市政府，並表示期待4市持續激盪更多具體可行的合作方案。她強調，基北北桃將透過穩定的交流機制，將合作藍圖轉化為實際行動，攜手落實各項政策成果，讓跨域治理效益具體展現在市民日常生活中。

「基北北桃合作交流平台」今天（27日）下午於基隆市登場，會中新增5案，包含道路救援拖吊管理機制、智慧災防AI應用交流等。（基隆市政府提供）

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