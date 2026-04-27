屏東市長周佳琪完成黨內登記 議長周典論交棒小女兒周芸均

國民黨展開屏縣公職人員選舉黨內提名作業，爭取連任的屏東市長周佳琪（左）完成登記。（記者羅欣貞攝）

國民黨籍屏東市長周佳琪爭取連任，今（27）日在10位黨籍市民代表陪同下，前往縣黨部完成黨內登記，展現團結氣勢；目前民進黨參選屏東市長的人選仍未確定，周佳琪表示，不管對手是誰，自己一定是全力以赴拚連任。

針對年底公職人員選舉，國民黨屏東縣黨部展開縣議員、鄉鎮市長黨內提名作業，4月23日、24日、27日每日上午10點至下午4點領表，領表要繳交5萬元，今（27）日起至29日共3天辦理登記，登記時必須繳交20萬元選務作業費用。

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爭取連任的屏東市長周佳琪選在今天登記首日，前往國民黨屏東縣黨部，在黨籍全部10位屏東市民代表，包括代表會主席林淑香、副主席林韋呈、代表李玉萍、傅建雄、謝雪鳳、李燕妮、林玉井、嚴詠馨、林金展、任峻賢等人陪同下，完成黨內登記，大家並齊聲高喊「『佳』倍努力，『琪』心協力！」，周佳琪表示，感謝國民黨籍屏東市民代表陪同她登記，大家攜手打拚，希望在市長、市民代表等能拿下最大席次。

「秉持以民為本精神，讓屏東市越來越好！」，周佳琪表示，屏東市近4年來硬體建設趨近完善，市公所致力柔性訴求，從公園、道路、水溝的整治，兒童與長輩社會福利的推動爭取都全力做到最好。

國民黨籍屏東縣議會議長周典論下屆不再參選，將交棒給小女兒周芸均，周芸均今天也完成黨內登記，參選第四選區（萬丹鄉、新園鄉、東港鎮）縣議員，周芸均表示，從小在屏東長大，將一步一腳印、延續在地服務，用新世代思維為地方打拚，全力服務鄉親。

國民黨籍屏東市長周佳琪（前排中）爭取連任，感謝10位黨籍市民代表陪同完成登記。（記者羅欣貞攝）

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