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    首頁 > 政治

    王定宇批呂禮詩「叛徒」籲修法 民眾黨團：早提案兩岸條例擴大懲處

    2026/04/27 21:00 記者陳治程／台北報導
    前海軍新江艦長呂禮詩。（資料照）

    前海軍新江艦長呂禮詩。（資料照）

    呂禮詩日前參觀中國人民解放軍海軍建軍77週年活動，受訪時因稱讚中國軍艦、稱「祖國強大了，台灣更安全」等語遭立委痛批「叛徒」。對此，民眾黨團表示，呂統戰言行已非初犯，去年就提案修訂兩岸條例擴大統戰懲處對象，若民進黨真在乎修法，那就盡快排審該法案。

    呂禮詩23日赴中參加中國人民解放軍海軍建軍77週年活動，接受中國媒體採訪時，連軍艦整潔度、文宣擺放等事都列出稱讚，還提及「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全。」遭民進黨立委王定宇痛批「武德淪喪、背叛國家」，呼籲朝野推動修法，不只要杜絕配合統戰行為的校級退役軍官，行政部門也應嚴懲，不讓台灣納稅錢浪費在叛徒身上。

    呂禮詩為我國海軍退役少校，曾任海軍官校軍事學科部教官，並於2003年至2004年間擔任海軍新江艦長，現為東吳大學政治學系博士生及軍事評論員。

    對其赴中參觀軍艦與涉及統戰之言論，民眾黨立委王安祥今（27）日評論，呂已非初次妨害我國國家尊嚴，而為防止此種有損國家主權之情事發生，民眾黨團已於去（2025）年6月提出修正草案。

    民眾黨團總召、立委陳清龍回應，依據現行「兩岸人民關係條例」第九條之三規定，曾任少將以上人員不得參與中共官方相關慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，若違反者，得剝奪其退休金。

    陳清龍反問，民眾黨去年中已提案修訂兩岸條例，將法規擴大適用至曾任校級以上人員，希望進一步維護國家尊嚴，若民進黨真的在乎修法，民進黨內政委員會亦有召委，為何至今未排審？

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