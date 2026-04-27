佔地19公頃！台中立院民主議政園區獲環境教育認證 邀開箱體驗

立法院民主議政園區成為全台首座融合「民主教育」、「人文古蹟」與「自然生態」的環境教育場域。（記者陳建志攝）

曾是台灣省議會所在地的立法院民主議政園區，佔地廣達19公頃，園區內有立法院議政博物館、議事大樓等成為全台首座融合「民主教育」、「人文古蹟」與「自然生態」的環境教育場域，讓民眾認識文化遺產如何反映環境治理與社會變遷，強化其對園區特色與環境價值的認同。

立法院議政博物館表示，立法院民主議政園區為全國首個由院級憲政機關主動申辦的環境教育場域，不僅展現立法院對環境議題的高度重視，更具有指標性意義。

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園區占地約19公頃，前身為台灣省議會所在地，設有立法院議政博物館，同時完整保存議事大樓、議員會館及朝琴紀念館等重要古蹟，見證台灣民主發展的重要歷程；除深厚人文底蘊外，園區自1963年起即系統性種植近兩百餘種熱帶及亞熱帶植物，並孕育豐富的鳥類、昆蟲及兩棲爬蟲類等生態資源，展現人文遺產與自然生態的和諧共存。

議政博物館指出，首創將「民主治理」納入環境教育，並結合「永續發展」與「文化保存」為核心主軸，發展兼具知識性與體驗性的教學方案，針對一般大眾設計的「國會敲敲門」，透過於議政博物館走讀與模擬議場表決，引領學員理解環境法規立法脈絡；針對國小高年級設計的「民主議政尋寶記」，則以情境尋寶引發學生對古蹟保存與環境保護的意識。

立法院議政博物館館長徐仙卿表示，日後將持續精進環境教育內容與教學品質，促使學員理解環境保護需要制度與法律共同推動。為慶祝園區正式通過認證，議政博物館近期將舉辦「環教首發開箱團」活動，邀請大眾第一時間體驗融合民主與生態的魅力。

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