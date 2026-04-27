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    首頁 > 政治

    辣椒水風波》警局長證實柯文哲4度來電喬人事 張育萌酸：世界奇觀

    2026/04/27 20:34 即時新聞／綜合報導
    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲日前到台中逢甲夜市掃街拜票，結果鬧出辣椒水烏龍事件，原中六分局長周俊銘因此被記過拔官。今天（27日）中市警局長吳敬田證實，事後柯文哲4度去電，要求別將周俊銘調職，引發外界討論。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，柯文哲此舉就是在關說，「一審定罪的貪污犯，不但可以趴趴走逛夜市，還可以打四通電話喬人事，真的是世界奇觀！」

    張育萌今晚在臉書發文，「台中警察局長親口承認了，柯文哲秘書打四通電話，求情六分局不要拔官——如果這不是關說，什麼才是關說？柯文哲逛逢甲夜市，被辣椒水嗆咳了兩下，案發後10天，今天議員陳俞融質詢台中警局長吳敬田，『拔官』真相才真正揭曉。 一問之下，吳敬田才承認，柯文哲竟然透過秘書『四度來電』，柯文哲本人沒打電話，但秘書打了『四通電話』。」

    「柯文哲心機有夠重。吳敬田看到以為是重要電話，結果，秘書一接起來，就把電話交給柯文哲。柯文哲拿起電話，對吳敬田說『是不是能夠不調職？』這句話很明確，就是想逆轉當時六分局長周俊銘的懲處。 請問如果這不是關說，什麼才是關說？在柯文哲眼中，國家到底有沒有法律和制度？」

    張育萌表示，「現在事實證明，黃國昌為首的整個民眾黨，為了升高對立，事發後一直指控辣椒水是『青鳥的攻擊』。盧秀燕為了平息眾怒，拔了一個分局長獻祭。結果，柯文哲發現誤傷友軍，才要息事寧人，竟然想用私下關說來結案？」

    「2015 年，柯文哲在當台北市長時，吳敬田就是信義分局長。身為柯文哲的老部屬，接到電話難道不會有壓力？一審定罪的貪污犯，不但可以趴趴走逛夜市，還可以打四通電話喬人事，真的是世界奇觀。2014 年，柯文哲勝選時承諾，『公務員不必服務政黨、不必服務政治，更不用服務市長，只需全心全力服務台北市民』，不知道在柯文哲眼中，台中市警察局服務的是誰？」

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