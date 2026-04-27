駁赴中禁團令削弱旅客保障 陸委會：無法解除主因在中共

部分媒體質疑赴中禁團令，陸委會今日強調，「禁團令無法解除的主要原因在於近年中共持續增修國安法規，又於2024年6月21日進一步發布『懲獨22條意見』，並鼓勵舉報」。（資料照）

針對《聯合報》及《中國時報》一連串有關「變形團興起禁團令剩政治宣示」、「禁團令一禁六年 旅行業氣煞」、「灰色地帶操作 削弱旅客保障」、「赴中變形團 政府續埋沙堆」等報導。陸委會今日嚴正駁斥，並強調「禁團令無法解除的主要原因在於近年中共持續增修國安法規，又於2024年6月21日進一步發布『懲獨22條意見』，並鼓勵舉報」。

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長透過旅行社辦理「旅客親友自組團體」，前往中國四川省黃龍九寨溝旅遊，未料，本月24日下午搭乘甘加秘境景區之遊園車時發生翻車意外，車上15名旅客，潘姓所長的妻舅1人死亡，另有12人受傷。

請繼續往下閱讀...

陸委會表示，台灣民眾到中國旅遊行之有年，政府未作限制。對於國人在中國旅遊發生意外或天災等緊急事故，政府相關部門均透過兩岸現有聯繫協處機制，提供國人必要、即時的協助。4月24日晚間獲知國人在甘肅旅遊發生意外事故，第一時間就與海基會、交通部觀光署及旅行相關業者一起合作，共同積極提供協助，全力協助家屬赴中、傷亡國人照顧及旅行團後續行程等善後相關事宜。

陸委會指出，本次意外事件是單純的旅遊意外事故，觀光署已對外說明。本團雖為旅客親友自組團體，但承辦旅行社按規定投保旅行業責任保險，含意外死亡及意外傷害醫療保險，同時指派領隊隨行旅遊及處理旅程相關事宜，並未因不是旅行社組團的旅遊團就發生影響旅客權益、削弱保障的狀況。

陸委會強調，至於是否解除「禁團令」，恢復我方旅行社可組團赴中旅遊一事，政府已多次對外說明政策立場，當前赴中旅遊仍屬「橙色」警示情況下，必須在能夠確保國人赴中人身自由及旅遊安全前提下開放。禁團令無法解除的主要原因，在於近年中共持續增修國安法規，又於2024年6月21日進一步發布「懲獨22條意見」，並鼓勵舉報，嚴重威脅國人赴中港澳人身安全。

陸委會提及，自2024年1月1日迄今年3月31日，相關單位接獲通報國人赴中失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案件共計330人，與上個月313人比較，一個月就增加17人。鑒於赴中旅遊風險居高不下，政府再次提醒國人要考量風險，應避免非必要的旅行。

陸委會說明，政府一向重視及關心國人在中國旅遊安全，也備妥隨時提供緊急意外相關協助機制，海基會緊急服務專線電話02-25339995，提供聯繫服務工作。本會在官網開設「國人赴中港澳動態登錄系統網頁」，建議國人在赴中前進行登錄，以利在中國期間如遇有任何突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法