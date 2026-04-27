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    首頁 > 政治

    李四川團隊鬥到「頭上都子彈在飛」？李四川：只有1個李四川團隊

    2026/04/27 18:59 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川否認團隊內有內鬥情況。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川否認團隊內有內鬥情況。（記者翁聿煌攝）

    前台北市副市長李四川代表國民黨參選新北市，有媒體傳出李四川的團隊內有三大派系內在內鬥，影響到團隊戰力，李四川今天受訪，否認團隊內有內鬥情況，他表示「只有一個李四川團隊」。

    被爆三大派系內鬥

    媒體報導，目前外界多認為，李四川團隊內有前主席朱立倫第一代軍師宋自強，另向侯友宜借將請出新北市前副秘書長張其強操盤新聞，朱立倫陣營也有黨前副秘書長江俊霆坐鎮，3人因為都跟朱立倫與新北市長侯友宜是同僚或部屬，對地方都熟悉，但三大陣營卻是從第一天開始就為了爭奪川辦主導權，團隊不要說磨合，根本已經進入鬥爭狀態。

    李四川27日參加世界華人工商婦女企管協會會長交接典禮時，被問到此事時表示，團隊內並沒有派系內鬥問題，他表示，「只有一個李四川團隊」。

    李四川也被問到，民進黨新北市長參選人蘇巧慧26日參加新北市嘉義同鄉會時，脫口而出8年前選出侯友宜是正確的選擇，但她似乎忘記當年民進黨提名的參選人是她爸爸蘇貞昌，李四川說，8年前蘇貞昌與侯友宜選的很辛苦，他最近跑選舉以來，很能體會當年侯友宜參選時被抹黑的心情，至於蘇巧慧8年前8年後有什麼改變，他不予置評。

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