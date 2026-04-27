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    首頁 > 政治

    好巧！彰化縣警局聘法律顧問陳世煌 竟與警察局長同名同姓

    2026/04/27 18:54 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局長陳世煌（右）與法律顧問律師陳世煌（左）同名同姓，兩人直呼巧合。（圖由警方提供）

    彰化縣警局長陳世煌（右）與法律顧問律師陳世煌（左）同名同姓，兩人直呼巧合。（圖由警方提供）

    好巧！彰化縣警察局今天（27日）出現「世煌見世煌」的有趣畫面，縣警局長陳世煌聘請法界資深律師陳世煌擔任法律顧問，這段同名同姓的巧妙緣分，讓2人都直呼「太巧了」，不僅成為警界佳話，更為彰警執法權益注入強力後盾。

    本次受聘的律師陳世煌司法經歷完整，是司法官第23期結業，曾任彰化、雲林地方法院法官，並擔任過彰化律師公會理事長。其專業領域橫跨刑事辯護、民商事案件及行政訴訟，目前為「世煌法律事務所」主持律師，實務經驗極為豐富。

    為紀念這段特殊的緣分，彰化縣警察局設計製作一座「戰警公仔法律顧問聘書」，並由縣警局長陳世煌親自頒發給律師陳世煌，縣議員劉淑芳、縣警局訓練科長林世明、公關科長張安進等人見證觀禮。

    縣警局長陳世煌說，這座將警察形象與法律專業結合的公仔，除了象徵法律是警察執法的堅強後盾，也為嚴肅的聘任儀式增添活潑亮點。他並強調，治安工作需以法治為基石，透過此次「聯煌」合作，將法律能量納入治安聯防體系，不僅能穩健推動各項警政工作，更透過專業法律加成，精準打擊犯罪，共同守護彰化縣民的安居生活。

    彰化縣警局長陳世煌（左4）頒給法律顧問陳世煌（左5）戰警公仔法律顧問聘書。（圖由警方提供）

    彰化縣警局長陳世煌（左4）頒給法律顧問陳世煌（左5）戰警公仔法律顧問聘書。（圖由警方提供）

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