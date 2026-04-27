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    首頁 > 政治

    IORG揭中共官媒「最佳台軍代表」 5退役軍官狂捧共軍、動搖台灣

    2026/04/27 18:38 記者陳昀／台北報導
    台灣資訊環境研究中心IORG今公布2025中共官媒「最佳台軍代表」，直指上榜的退役軍官賴岳謙、栗正傑、帥化民、張延廷、呂禮詩，大力散播共軍強大論，動搖台灣民眾抗敵意志。（擷取自IORG臉書）

    台灣資訊環境研究中心IORG今公布2025中共官媒「最佳台軍代表」，直指上榜的退役軍官賴岳謙、栗正傑、帥化民、張延廷、呂禮詩，大力散播共軍強大論，動搖台灣民眾抗敵意志。（擷取自IORG臉書）

    台灣資訊環境研究中心IORG今公布2025中共官媒「最佳台軍代表」，直指上榜的退役軍官賴岳謙、栗正傑、帥化民、張延廷、呂禮詩，大力散播共軍強大論、我國國防失敗論，動搖台灣民眾抗敵意志。

    IORG首先說明，中共慣以「台軍」稱呼我國國軍，因此在文中刻意挪用中共用語稱呼5位退役軍官為「台軍代表」，凸顯少數國軍退役軍官「為敵宣傳」、「代敵出征」的荒謬情形。5名退役軍官在2025年中共官宣影片，「台灣代表」曝光度排名位居第7至23名不等，橫跨陸、海、空三軍種，軍階上至中將、下至少校。

    IORG盤點，退役陸軍上校賴岳謙替共軍威脅轟炸日本；退役陸軍少將栗正傑為共軍設想航母佈局戰略；退役陸軍中將帥化民預測共軍戰機市場「很燙」、美國武器則是「垃圾」；退役空軍中將張延廷宣稱中共軍演是「道德使命」；退役海軍少校呂禮詩盛讚共軍航母是「全球範本」。

    IORG分析，中共利用非專業名嘴劣化台灣國防政策公共討論品質，提高國防「政黨政治化」，同時散播國防失敗論，有利削弱台灣民眾國防信心；中共利用退役軍官吹捧共軍軍力強大、武器裝備性能先進，有利塑造自身強大形象，也能動搖台灣民眾抗敵意志。

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