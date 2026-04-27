稱政院不副署藏鏡人是他！王育敏：賴清德不願承認「雙少數政府」

立法院院會對總統賴清德提出彈劾案聽證會。（記者王藝菘攝）

立法院今舉行「賴清德總統彈劾案聽證會」，由國民黨、民眾黨團邀集相關人士，首輪由學者發言，再由藍白立委上台說明。藍委王育敏表示，賴僅獲4成民意支持、國會席次未過半，卻不願面對「雙少數政府」事實，還想用「大罷免」改變國會席次，創造朝野對立；羅智強更批，賴如韓國前總統尹錫悅，以「無聲戒嚴」癱瘓國會，在歷史上將留下不良紀錄。

王育敏首先指出，民進黨政府作為「雙少數政府」，賴清德當選票數僅佔全數4成、立委人數也未過半，但卻發動「大罷免」試圖改變國會席次，造成政局對立動盪。她質疑，行政院長卓榮泰拒絕副署法律案，民進黨卻稱該行為屬行政院長責任、無關總統，在賴召開黨內便當會後，行政院隨即宣布不副署作法，凸顯總統正是背後「藏鏡人」。

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對此，開南大學法律學院副教授仉桂美說，依照憲法增修條文，覆議程序須經總統核可，且總統任免行政院長不須經立法院同意，確認行政院長在憲政運作中的總統幕僚角色，也顯示不副署是總統意志的展現。她強調，憲法第37條、第72條及增修條文均明定「應公布」、「應副署」，屬強制規定，總統與行政院拒絕適用，違憲事證明確。

銘傳大學社科院退休教授紀俊臣則批評，「大罷免」行動具高度政治性，賴清德作為國家領導人本應降低衝突，卻在幕後與執政黨立委言論高度連動，直言賴就是「不敢負責」。至於不副署，他表示，若行政院長與總統意見不一致，總統即可免職，然卓榮泰至今仍在職，顯示其行動是基於總統的授意。

國民黨立委羅智強則痛批，賴清德如韓國前總統尹錫悅，用「無聲戒嚴」方式，即大罷免、大清算、大法官，加上不公布、不副署、不執行，「三大」及「三不」癱瘓國會；更諷稱大法官成為政府的「籌安會」，反對五人大法官即可憲判，更宣稱國會「早就被廢了」。他強調，即便彈劾案未必能通過，仍要留下歷史紀錄，要讓大眾知道台灣的民主不容被單一政黨「毀憲亂政」。

針對羅所稱「三大」及「三不」，新黨副主席李勝峰表示，這是台灣有史以來絕無僅有的亂象，直言民進黨不應「裝傻」，否則是對民主憲政的重傷害；仉桂美則強調，民主國家不會沒有解決機制，國會意志即為法律，彈劾是依法守住憲政底線的手段。

藍委王育敏表示，賴僅獲4成民意支持、國會席次未過半，卻不願面對「雙少數政府」事實，還想用「大罷免」改變國會席次，創造朝野對立。（記者王藝菘攝）

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