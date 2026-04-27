國防條例協商3度卡關 民進黨怒轟：藍白又拖！就是在擋國防！

民進黨痛批，藍白又拖了一週，就是故意擋國防。（擷取自民進黨臉書）

立法院長韓國瑜今天下午第三度主持「國防特別條例草案」的朝野黨團協商，僅1小時就匆匆宣布散會。民進黨痛批，藍白聯手拖了5個月，如今又推「需經黨團大會討論」，事實很清楚，藍白就是故意擋國防，請好好回答：到底還要拖多久？哪一項戰力可以不要？出現防衛破口，藍白可以負責嗎？

民進黨指出，朝野黨團協商第三度破局，國民黨、民眾黨宣稱對金額沒共識、需要再多討論，更推說「改變金額需要經過黨團大會討論」，彷彿現場的黨團總召與多位立委什麼都不能決定，一推二拖三裝死，韓國瑜只好敲定5月6日再協商，從行政院提出8年1.25兆元國防特別預算條例草案至今，藍白已聯手拖了5個月，連條例都卡關，預算的編列、軍購的進行，當然也都被拖累。

請繼續往下閱讀...

民進黨列出藍白無心加強國防、不斷故意拖延的相關事實：4月9日配合「習鄭會」集體蹺班缺席委員會協商；15日院長協商時，藍委擺爛稱「不知道國防規劃」；21日國防部配合提出機密專報，藍委除陳永康外再次蹺光光；23日第二次院長協商，藍白只關心法律條文不能提到「中共軍事威脅」和「國防產業」。

民進黨痛斥，藍白立委不是擺爛、就是「沒出席」，更誇張的是，民眾黨立委劉書彬今天甚至沒進入狀況，讓韓國瑜忍不住提醒「你看一下附件一好不好？你問的問題就知道答案了嘛」，藍白這種態度，怎麼好意思說是在「監督國防」？根本就是在阻擋國防！提升國防已經不能再等！請藍白好好回答：到底還要拖多久？哪一項戰力可以不要？一旦出現防衛破口，藍白可以負責嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法