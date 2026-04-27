國民黨酸沈伯洋是「藍最強母雞」 周軒：蔣萬安夠強還需要踩對手？

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

近日立委沈伯洋被拱出來選台北市長的呼聲在綠營越來越高，現任市長蔣萬安所屬的國民黨開始將炮火對準沈伯洋，甚至酸他是「國民黨最強母雞」。對此，政治工作者周軒表示，蔣萬安若真的夠強，藍營有需要踩對手來幫自己提振士氣？

最近有媒體引述國民黨黨務人士的話嘲諷，沈伯洋如果真的代表民進黨出線參選台北市長，有可能在選戰期間脫口「驚奇發言」，讓選民想到去年大罷免「青鳥橫行」，引發兩極情緒，因此他們「看好」沈伯洋成為「國民黨最強母雞」，衝擊民進黨選情，造成的效應甚至會擴散到中南部。

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對此，周軒今天（27日）在臉書發文，「當國民黨現在開始喊出『沈伯洋是國民黨最強母雞』，想要藉此反酸民進黨推出沈伯洋，國民黨年底選舉絕對很好打時，國民黨就已經自己把自己的氣勢踩在腳底了。」

「我們先問一個問題，為什麼國民黨不敢喊出『蔣萬安是國民黨最強母雞』？如果蔣萬安夠強，為什麼還需要吹哨子壯膽，用踩對手來幫自己提振士氣？說到底，就是國民黨自己也認清，自從李四川出師未捷之後，已經不敢再期待蔣萬安了，遑論鄭麗文還在後面拖後腿。」

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