無黨澎湖縣長參選人許智富 提出教育政見第一章

許智富主張，讓老師回到教育現場，專心致力於授道解惑。（許智富提供）

無黨籍澎湖縣長參選人許智富，今（27）日提出澎湖教育政見第一章，讓老師回到教育現場，專心致力於授道解惑。雖然澎湖的學校規模不大，但校長與教師長期承擔大量行政工作，尤其各項校舍修繕、設備採購與工程發包程序繁瑣，往往耗費學校大量人力與時間，讓教育現場無法專注在孩子身上。

許智富表示，未來將推動制度改革，凡學校工程經費超過新台幣100萬元以上案件，統一由澎湖縣政府新聘工程專業人員，成立新專責工程發包團隊辦理，集中處理規劃設計、招標採購、施工管理與驗收作業，讓學校不必再為工程行政奔波，也不讓原有澎湖縣政府人員增加負擔，即能兼顧工程品質，也能減輕學校師長的負擔。

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許智富進一步指出，學校的責任，是辦好教育，不是當工程單位。澎湖縣政府的責任，則是成為學校最強後盾。透過專業分工，不僅提升工程品質與效率，也降低校園行政負擔，讓校長安心治校、老師專心教學、學生快樂學習。

教育要進步，就從減壓開始；把時間還給老師，把心力留給孩子。尤其少子化的時代來臨，每一個孩子都是家庭的寶貝，也是國家的重要資源，同時10年樹木、百年育人，教育攸關成敗關鍵，因此師長全部心力投入，給校園單純潔淨的環境，才能為國家育才。

許智富希望，讓校園回歸單純，教師專心教育孩子，不被瑣事綁住。（記者劉禹慶攝）

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