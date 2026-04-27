國民黨軍購金額喬不定 黨內多股力量角力

立法院今（27）日第三度黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜今日就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商，因藍營內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，訂5月6日再協商。據掌握，國民黨內多數立委都支持將上限調高到8000億元，若美方下半年又有發價書來，就不必選舉期間再為軍購攻防一次，但黨中央仍堅持黨版「3800億元+N」。

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團提出4000億元版本，國民黨則是「3800億元+N」，與政院規模相去甚遠。台中市長盧秀燕接受本報專訪時表態，應通過8000億至1兆元才合理；前中廣董事長趙少康也認為，應先匡列8100億元，先審查通過已收到美國發價書的3500億元，剩下的4600億元暫時凍結，等收到新的美國發價書再行通過。

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前國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也曾呼籲國民黨提出9000億元版本，確保穩定交貨機制。據了解，國民黨內多數立委都支持將上限調高到8000億元，直接將軍購議題處理完，儘速解決清理戰場，因為下半年就要選舉，若美方下半年又有發價書來，屆時還要再編一次預算，又要再為軍購攻防一次，韓國瑜、立法院副院長江啟臣也是傾向此主張。

黨內人士表示，早先確實有黨團幹部與民眾黨主席黃國昌談過，認為國民黨能接受加碼到8000億元，沒想到後來黃國昌在接受專訪時直接爆料「藍白方向一致」，但當時黨內還未完全達成共識，很多藍委聽到當下都很詫異。黨中央仍堅持原本「3800億元+N」版本，堅持要以3800億元為底往上加N，因此仍無法形成共識。

藍委無奈表示，黨中央有其堅持，但要尊重黨團自主，連韓國瑜也想趕快結束軍購戰場，黨中央犯得著堅持當壞人嗎？且軍購後續還有商售、委製部分，能否買到實用、有品質的武器，都要好好把關，確保每一筆軍購經費都確實用在提升戰力上，而不是留下任何爭議空間。

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