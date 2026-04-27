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    首頁 > 政治

    在等劉和然？國民黨彰化縣長人選難產 蕭景田：尊重王惠美

    2026/04/27 18:03 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣黨部主委蕭景田坦言，縣長提名人選一再延後，已延遲到縣議員與鄉鎮長選舉布局。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣黨部主委蕭景田坦言，縣長提名人選一再延後，已延遲到縣議員與鄉鎮長選舉布局。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長提名人選持續陷入亂流，黨主席鄭麗文受訪表明彰化縣剩最後的努力，公布時間一拖再拖，讓藍營基層炸鍋，狂酸歹戲拖棚；而國民黨彰化縣黨部主委蕭景田坦言，擔心影響縣議員與鄉鎮市長的佈局，他說，縣長提名確實是有一點點delay（延遲），黨部已積極前置作業，不過，還是要縣長人選先確定才有後續。

    國民黨中央原本打算在鄭麗文4月7日率團出訪中國前公布徵召人選，延到回國後，卻為了獲得彰化縣長王惠美認同，而在8日、15日、22日週三中常會都無法敲定，後天（29日）中常會已是鄭麗文回國後第三次中常會了，蕭景田坦言尚未收到黨中央的通知，定案機率不高。

    提名無法確定，處在「母雞」喬不攏的僵局，蕭景田表示恐影響議員與鄉鎮市長布局，他說，縣黨部已提前作業，針對單純與複雜選區做出分類評估，並規劃登記、協調與初選等程序，但實際啟動仍須等縣長人選出爐後，才能與提名人整合節奏。

    對於外界關注傳出縣長王惠美親勸新北市副市長劉和然返鄉參選，希望黨主席鄭麗文把彰化縣長提名作業再往後推遲，雖然王惠美今天面對記者的追問，不是拒答就是快閃，不過，傳聞仍在藍營政壇中發酵，對此，蕭景田表示，縣長有其時間規劃，與黨中央之間應該也有默契，他尊重縣長的做法和想法，無法置喙。

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