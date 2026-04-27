民眾在228遭流彈波及中斷學業 權復會4月賠償55件逾7千萬元

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會。（資料照）

國民黨在戒嚴時代實行恐怖統治，「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」今日表示，本月24日該會召開董事及監察人會議，通過53件生命或人身自由賠償金申請案，及2件財產所有權被剝奪的金錢賠償案，總賠償金額超過7000萬元。

基金會指出，截至上月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理3476件，其中2875件獲賠、109件駁回、67件撤回申請。另財產所有權被剝奪案件方面，累計受理364件、其中39件通過返還原財產或金錢賠償、56件撤回、204件駁回；此外，名譽回復證書之申請案，累計受理5565件，其中4824件通過、68件駁回。

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基金會說明，駁回案件多因申請人不符申請資格、財產駁回案件原因多為依現有資料查無財產遭剝奪情事、或原判決未宣告沒收、或雖曾宣告沒收但經國防部准免沒收等情形。

基金會表示，此次審議通過的人身自由受侵害案件中，有被害者於就學期間逢二二八事件，遭流彈波及受傷而被迫中斷學業；亦有遭治安或軍事機關限制人身自由等情事。相關案件均經日前董事會審議後予以賠償。

基金會提及，另有關財產所有權被剝奪案件中，有被害者遭國家不法行為沒收財產或被迫交付財物，經基金會調查後，部分動產因年代久遠已佚失，爰依權利回復條例相關規定以金錢替代賠償方式予以賠償；另有部分動產現存於檔案管理局，將依法辦理財產返還作業。

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