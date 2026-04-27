陳光復跌倒攪亂綠營年底佈局 「夫人派」爭出線選澎湖縣長

澎湖縣長陳光復大年初一摔倒昏迷，打亂綠營澎湖選舉佈局。（資料照）

尋求連任的民進黨籍澎湖縣長陳光復，卻因大年初一發放福袋意外摔倒昏迷，緊急後送高雄榮總治療至今，雖傳出有好轉跡象，但恐無法承擔選舉強度，因此不斷傳出「換將」之說，雖然黨中央有意改為馬公市長黃健忠披掛上陣，但卻另有「夫人派」支持者，希望陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，陷入內亂。

陳光復一摔不僅可能摔斷連任之路，也打亂民進黨年底澎湖五合一選舉佈局，原本可望穩坐縣長、市長寶座，最後可能演變成「雙輸」局面，喪失執政優勢；反觀國民黨卻相對漁翁得利，原本擔憂系出同門的無黨參選人葉竹林「攪局」、重演2022年「三腳督」局面，但隨著陳光復幾已確定無法掛帥上陣，威脅空間銳減，藍營徵召湖西鄉長陳振中角逐百里侯寶座，有望「綠地變藍天」。

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至於綠營縣長佈局，最有實力的立委楊曜，因身體因素早於去年就萌生退意，宣布本屆立委任期結束退休，不再競選連任，因此不可能披掛上陣。中央黨部原本希望改由馬公市長黃健忠，越級出馬挑戰百里侯，卻遭到夫人派支持者強力反彈，先是澎湖開台天后宮主委蔡光明以個人名義發動支持吳淑瑾「代夫出征」，獲得4000餘人連署支持，展現強大基層民意。

隨後馬公市區要衢通道，豎立大型實體及電子看板，由不知名支持者贊助，表達「唯一支持吳淑瑾代夫出征」參選澎湖縣長理念；而吳淑瑾也動作頻頻，包括不時在臉書陳光復粉絲專頁發文，對外透露病況現狀之外，也返鄉舉辦「感恩茶會」，甚至接手選戰意味濃厚的「光復義剪隊」。雖然吳淑瑾多次公開表示，堅信陳光復能返鄉參選連任、也是唯一民進黨徵召澎湖縣長參選人，但動作背後，也表達出「當仁不讓」的宣示意味。

陳光復夫人吳淑瑾代夫出征，可能性越來越高。（資料照）

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