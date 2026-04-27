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    首頁 > 政治

    游盈隆指「國籍法」處理中配參政實屬牽強 內政部重申依法行政立場

    2026/04/27 17:46 記者林哲遠／台北報導
    中選會新任主委游盈隆今天走馬上任。（記者廖振輝攝）

    中選會新任主委游盈隆今天走馬上任。（記者廖振輝攝）

    中配立委李貞秀被民眾黨開除黨籍後，中配參政權議題甫落幕，中選會新任主委游盈隆今提及，兩岸關係有其特殊性，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。內政部回應說明，本部依法行政，從未改變立場，民選公職應依國籍法辦理放棄我國以外國籍，若未依法放棄，恐面臨國家忠誠義務衝突。

    內政部表示，本部依法行政，從未改變立場。依國籍法第20條，欲擔任我國民選公職者，均應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職內一年內完成。過去包括李慶安、李明星等案例，與李貞秀案適用標準一致。

    內政部強調，李貞秀女士未於今年2月3日前辦理放棄中華民國以外國籍，自始不具擔任我國立法委員資格，故本部已於4月24日函請中央選舉委員會刪除該會官網相關公告，及函請立法院秘書長刪除該院全球資訊網相關資料。

    內政部指出，以中華人民共和國為例，按該國國家安全法、國家情報法及反間諜法等規定，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，有配合該國情報單位要求提供情報義務，若未依法放棄，恐面臨國家忠誠義務衝突。

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