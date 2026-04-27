呂禮詩登共艦喊祖國強大 綠轟藍白擋修法：誰在護航匪諜？

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」（擷取自中共官媒）

退役海軍少校呂禮詩「媚中」言行不斷，近日更登上共艦高喊「祖國的強大也代表台灣的安全」，現行法規卻無法懲處。民進黨新聞部副主任黃子一今痛批，其歷年有諸多「荒唐無恥」的言論，民進黨團早於2024年就提案修法從「將官」級向下規範到「校官」級，結果誰在護航匪諜？就是藍白聯手擱置修法，讓呂至今依然無法可管。

黃子一批評，呂禮詩近年多次赴中參加各種軍事活動典禮，還登上共軍艦艇參觀，言論荒唐無恥、層出不窮。2024年11月呂以軍事專家身分，受邀參觀解放軍最新型殲-35A匿蹤戰機、紅旗-19地空飛彈及運-20運輸機，竟大呼：「想讓台灣觀眾知道，我們中國有多強！」

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黃子一接著說，2025年9月，呂禮詩受邀參加中共主辦的「九三閱兵」，不僅表態「我要做一個堂堂正正的中國人」，還大言不慚地聲稱，由於「兩岸人民關係條例」目前主要規範將級以上軍官，而他是退役少校，「所以法律約制不了我」。今年4月呂參加解放軍海軍成立77周年活動，又稱「解放軍、海軍都已經準備好了」。

黃子一指出，早在2024年呂禮詩到中國參觀解放軍武器、喊出「我們中國」及「台灣同胞」時，民進黨團就已提案修法，希望將「兩岸人民關係條例」規範層級從「將官」向下修正至「校官」。

「結果猜猜是誰在護航匪諜？」黃子一表示，藍白兩黨當時聯手在立法院會擱置修法，不讓修法通過，更離譜的是，國民黨立委翁曉玲甚至提案，想要刪除現有「吳斯懷條款」，連同退役將官赴中規範都要一併解套，至今呂禮詩赴中通匪，依然無法可管。

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