高德地圖APP隱藏資安風險 專家：可能洩漏使用者個人活動行為

資工系學者指出，中國開發的高德地圖APP潛藏資安風險。（資料照）

由中國阿里巴巴旗下公司開發的「高德地圖」APP，因具有資安風險，我國政府日前表示公部門全面禁用，國軍的私人手機也禁用，也呼籲一般民眾勿用。學者表示，因該地圖是由中國境內公司開發，若使用者又有用中國其他社群軟體，透過資料可能洩漏使用者的個人使用與活動行為。

「高德地圖」精準計時國內道路紅綠燈倒數計時，數發部日前表示，將委由國家資安院檢測該APP，並在下月中旬舉行記者會說明完整資安評測結果，我國政府也表示公部門全面禁用；針對民眾若使用「高德地圖」可能暴露的資安隱憂，台灣科技媒體中心邀請中山大學資工系副教授徐瑞壕說明，高德地圖APP除了可能上傳蒐集使用者位置與活動軌跡資訊外，使用到的手機個資，若又經過AI大數據分析，可產出豐富且多樣化的資料，包含使用者日常造訪過的地點、從事的活動等高敏感個資。

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徐瑞壕表示，依中國當地法律規定，所有組織、公民都要協助國家情報工作，如果使用者還有使用其他中國社群軟體，相關個資高度重疊下，更可能洩漏使用者在其他APP個人使用和活動行為，因此若使用高德地圖或其他會蒐集手機用戶個資的APP時，最好要調整定位功能權限，可將定位權限設為「使用APP期間」以及關閉「永遠允許定位」功能。

至於個資部分，徐瑞壕表示，為避免APP全天蒐集個資並上傳，可關閉「背景APP重新整理」，使用結束後強制以手動關閉APP，為避免APP過度蒐集非必要個資，隨時關閉通訊錄、關閉「背景APP重新整理」功能、不要登入真實個資或是綁定常用帳號、定期刪除使用紀錄。

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