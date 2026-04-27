上海旅遊踩線團訪金 副縣長陳祥麟：象徵金門旅遊一個新的起點

上海旅遊踩線團抵達金門，由上海市旅遊行業協會秘書長許婷（前排左六）帶團，受到金門縣副縣長陳祥麟（前排左七）、金門縣旅行商業同業公會第十一屆理事長翁炳信（前排左三）等人歡迎。（記者吳正庭攝）

中國2月宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，第1支上海踩線團今天抵達金門，進行3天2夜遊程，並與地區旅行公會座談。金門縣副縣長陳祥麟說，踩線團造訪象徵金門旅遊一個新的起點。

這支以上海市旅遊行業協會為主的踩線團有11位成員，由上海市旅遊行業協會秘書長許婷領軍，成員包括，上海中旅國際旅行社有限公司、上海市東上海旅行社有限公司、上海春秋旅行社有限公司、上海國旅國際旅行社有限公司、上海錦江旅遊控股有限公司、上海巴士國際旅遊有限公司市場行銷部、上海中國青年旅行社有限公司、中國旅行社總社（上海）有限公司、上海攜程國際旅行社有限公司。

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陳祥麟說，這次踩線團象徵金門旅遊1個新起點，相信會為金門帶來團體旅遊、高端、深度的旅遊型態，也期盼福建、上海以外城市的居民，未來能跟隨這次腳步都到金門。他說，縣府會參加遊程中上海與金門旅遊業者的交流座談。

針對媒體詢問上海居民到金門的時程？陳祥麟說，待踩線團行程結束後，相信上海業者會做相對應的規劃，縣府也會持續保持溝通，希望能在最短時間內，讓上海居民到金門旅遊的規畫能早日實現。

踩線團首站前往年營業逾100億元的金門酒廠實業股份有限公司聽取總經理王中聖簡報，再移師獲交通部觀光署亮點選拔的「10大活動體驗獎」及「最佳人氣獎」的經武酒窖體驗；許婷簡短受訪時說，該團對於金門高粱酒「好感倍增」。

對上海踩線團到金門，在地旅遊特產業者都有期待，有業者對中國觀光客打出「金門3天2夜、台幣萬元有找」還入住高檔飯店；也有業者說，旅客從上海到廈門，再到金門，恐怕旅遊成本太高，仍希望中國方面能開放福建、浙江、江西、廣東的「海西四省」20個城市居民到金門旅遊，對金門整體觀光發展會更有助益。

縣府指出，上海踩線團3天行程將參觀金門酒廠、陳景蘭洋樓、老街，並走訪貢糖、鋼刀等特產業者；另外，踩線團將經由金門大橋前往烈嶼鄉考察，並與金門縣旅行商業同業公會交流座談。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

上海踩線團走訪曾是國軍儲放軍品，現已改為儲酒專用的坑道。（記者吳正庭攝）

金酒總經理王中聖（右二）向上海市旅遊行業協會秘書長許婷（右一）說明金酒指標酒品「玉璽酒」系列。（記者吳正庭攝）

金酒公司總經理王中聖（右）趁上海踩線團造訪，盼將金門幾款知名酒品藉由踩線團帶往上海。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長陳祥麟（中）受訪時指出，上海踩線團的到訪，象徵金門旅遊一個新的起點。（記者吳正庭攝）

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