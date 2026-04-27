獨家》亞洲同志運動會834名中國人來台卡關？ 官員曝一個都沒送審

2026高雄亞洲同志運動會4月30日至5月4日將在高雄舉行，高達834名中國人報名。（圖擷取自亞洲同志運動會官網）

2026高雄亞洲同志運動會4月30日至5月4日將在高雄舉行，傳聞有解放軍偽裝成選手混入，國民黨籍高雄市議員邱于軒今天在議會質詢時則聲稱，已經報名的中國選手來台卡關。對此，知情官員受訪表示，中國人士來台須專案送審，主辦單位行政能力大有問題，到現在連一個中國選手的資料都未送來，既然已經收錢，無法來台就須退款。

高雄市運發局稍早指出，亞洲同志運動會今年中國籍參與人數達834人，較以往僅兩位數大幅增加，為此陸委會3月12日邀集台灣同志運動發展協會、高市運發局、運動部、移民署提示申請入台相關審查原則，另因國安法令，請協會嚴謹進行入台文件初審，並提醒考量審查量能。

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針對傳出中國選手來台卡關一事，知情官員表示，此運動會是亞洲同志運動聯盟主席祁家威主辦的，他們舉辦同志運動會，開放世界各國同志報名，這次賽事有一堆中國人報名。

官員指出，這跟上次世壯運，不少中國人報名參賽相似，但問題是，中國人來台須專案申請，同志協會要替他們專案申請，但同志協會卻不了解程序。陸委會日前有發文，告知申請來台需要提供什麼資料，包括行程、住宿地點等，但對方「行政能力真的有問題」，報名時間已經截止，4月30日即將舉行，到現在連一個申請都沒送來，既然同志協會已經收錢，無法來就須退款。

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