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    首頁 > 政治

    新店區段徵收地下疑埋廢棄物 陳乃瑜：新北市府調查控管出包

    2026/04/27 17:21 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員陳乃瑜（右）今質詢針對新店區段徵收開發案，指出J、F單元接連爆出地質條件不符、廢棄物等問題。（陳乃瑜辦公室提供）

    民進黨新北市議員陳乃瑜（右）今質詢針對新店區段徵收開發案，指出J、F單元接連爆出地質條件不符、廢棄物等問題。（陳乃瑜辦公室提供）

    民進黨新北市議員陳乃瑜今在議會針對新店區段徵收開發案，指出J單元、F單元接連爆出地質條件不符、廢棄物等問題，暴露新北市府在前期調查、地質風險評估與財務控管上的重大漏洞，她強調，不能每次等到工程開挖爆發問題，才讓居民承擔後果；新北市地政局回應，F單元確實有較多的營建廢棄物，現正跟地主談，讓市府能進場鑽更多孔洞來確定地下到底是何物。

    陳乃瑜表示，F單元在探勘過程中發現大量廢棄物，她質疑，區段徵收難道變成大型垃圾場善後工程？她要求市府清楚交代廢棄物種類、規模、來源、清除期程與處理成本，尤其區段徵收涉及地主權益與後續土地分配，若廢棄物清理費用大幅暴增，是否衝擊開發案財務？影響補償支出？甚至最後把成本轉嫁給不知情的地主與市民？

    地政局長汪禮國回應，F單元正在鑽探，確實有比較多的營建廢棄物，現在跟地主談，讓市府進場去鑽更多孔洞，藉此確定地底下到底是什麼東西，若地下有事業廢棄物，依中央的區段徵收規定，要由原地主處理後才能開發。

    陳乃瑜強調，F單元鄰近新店重要生活與水域環境，開挖與移除廢棄物過程更必須嚴格控管二次污染風險；她另指出，J單元目前施工中的滯洪池工程，也出現在施工後才發現與原先探勘結果不同，即地質條件不符的問題。

    汪禮國指出，J單元的滯洪池工程先前在挖時，確實有些垃圾在處理，但不多，可以處理掉，預算就有編列廢棄物處理費用。

    對於探勘前後為何會有落差？汪禮國說明，由於鑽孔不是全面鑽，而是挑幾處鑽，（落差）是在合理範圍。

    陳乃瑜說，居民要的是安全、地主要的是公平，市府應對每筆預算、每項風險負責，她要求新北市府針對J、F單元後續提出完整報告。

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