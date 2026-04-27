立院彈劾總統聽證會 藍營邀學者：賴清德帶頭違憲 彈劾於法有據

立法院今（27）早召開總統賴清德彈劾案聽證會，國民黨、民眾黨團邀集學者與民團相關人士出席陳述。（記者王藝菘攝）

本屆立法院與行政院多次陷入憲政僵局，致法案審議進度延宕，引發各界議論，而在行政院長卓榮泰月前宣布不副署經立院三讀通過的「財政收支劃分法」後，在野黨團隨即啟動提案彈劾總統賴清德，並於今（27）日上午召開聽證會，邀集立委、學者等相關人士出席說明。對於彈劾賴清德事由，藍營受邀學者認為，賴帶頭違憲、製造對立，不只讓行政獨大、破壞五權，若不處理憲政大當機，恐讓我國民主法治落後於第三世界國家。

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，國民黨團、民眾黨團去年底對賴總統啟動彈劾案程序，立法院會去年12月26日表決通過彈劾案相關事務及時程。今日上午召開聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見且進行詢問；5月13日、14日則會召開第二次審查會，邀被彈劾人到場說明。最後院會於5月19日舉行彈劾案投票。

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除民進黨團無立委出席、亦無邀請相關人士，國民黨、民眾黨分別邀請了東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰，以及氣候先鋒者聯盟發起人楊家法6人，立委部分則派出藍委翁曉玲、王育敏、羅智強，加上白委邱慧洳進行詢問。

紀俊臣說，總統作為國家領導人，不只帶頭不遵守憲法，更疏於監督、指導行政院長。他直言，兩岸目前兵戰兇危，備戰雖能避戰，但政府卻更消極避戰，強調總統有責任化解朝野政治對立，運用院際協調等方式，調和國內當前的抗中保台、親美和中，九二共識，以及一中各表或一中共表等立場，尋求最大公約數。

仉桂美指出，我國現行憲政的崩壞程度，若不加以解決，恐將落後於第三世界國家，批評行政權大過立法權、「視國會於無物」，甚至介入司法體系，強調彈劾於法有據，必須要處理憲政的「大當機」，不只得以合憲，也才對得起憲政良心。

李勝峰稱，賴總統面對彈劾案表示「坦坦蕩蕩」，而立法院彈劾賴總統，也是「正正當當」。

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