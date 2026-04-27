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    首頁 > 政治

    親中派說美國不可靠？ 顏擇雅：疑美論對台灣很危險

    2026/04/27 18:28 即時新聞／綜合報導
    軍購條例持續被藍白以各種理由延宕，台美關係受到考驗。（路透檔案照）

    軍購條例持續被藍白以各種理由延宕，台美關係受到考驗。（路透檔案照）

    軍購條例持續被藍白以各種理由延宕，今天（27日）立法院長韓國瑜召開第三度黨團協商，但再次破局。作家顏擇雅直言，藍白親中派總說美國不可靠，其實這句話並不是100%錯誤，疑美論對台灣很危險是因為它是一種「可以自我實現的預言」，也就是講久就會變真的，美國本來沒有想要棄台，但看到台灣內部一直有人在懷疑美國，美方那邊不棄台才奇怪！

    顏擇雅今天在臉書發文，「美國最近費了很大勁，苦口婆心在遊說國民黨讓軍購案通過。在AIT留言版上，我常看到綠營基層上去留言說，只要取消藍白委家人綠卡，凍結美國銀行帳戶，保證軍購案馬上過。老實說，我沒這麼樂觀啦。」

    她接著說：「藍營親中派總說美國不可靠，美國只是想賣武器給台灣而已。第二句話我覺得很可笑，因為軍火市場現在是賣方市場，軍火商如果曾有什麼時候是不缺買家的，那就是現在，此時此刻。美國軍火商如今一點都不介意台灣這筆生意，真的。藍營如果覺得台灣這筆軍事採購對美國軍火商來說很重要，是往自己臉上貼金。」

    「至於美國不可靠，這句話我只能說不準確，但不是100%錯誤。準確說法是美國如今的美中台政策，可討論空間是數十年來最大，政策圈中有對中極鷹極鷹的，也有完全不管台灣死活的。藍營疑美論之所以對台灣很危險，因為它是一種『可以自我實現的預言』，美國本來沒想要棄台的，你一直疑美疑個不停，美國那邊不棄台反而奇怪了。你講久就會變真的。」

    顏擇雅指出，「上一次『自我實現的預言』，就是中國那邊搞死自己的反美情緒。本來美國那邊一點都不反中，很樂意讓中國做世界工廠的，對中鴿派在華府全面掌權。中國自己卻一直視美國為『境外敵對勢力』，一直堅信『美帝亡我之心不死』，講久了對中鷹派在華府就變主流了。」

    顏擇雅最後表示，「至於美國會不會懲罰藍白委? 我擔心就算美國要這麼做，時間也會排在整個台灣都被懲罰之後。也就是台灣求爺爺告奶奶也買不到武器之後。畢竟美國最想保護的一直是美國本土。所以，對於關心軍購的台灣人，我的建議就是我們自己要施壓給藍白委。別忘了台灣民眾高達六成是支持軍購的。至於剩下的四成，我們就多多問他有準備好要當難民了嗎？台灣這個家沒有了，他有自信自己的生活品質不會有差嗎？」

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