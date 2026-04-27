賴總統出訪非洲受阻 33僑團齊聲譴責中國霸凌台灣

首波聲援行動由台灣人公共事務會（FAPA）4月23日聯合全球共33個海外台灣人團體，譴責北京操弄第三國飛航許可作為外交脅迫工具、霸凌台灣。（圖擷取自FAPA臉書）

總統賴清德原訂上週出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓航經國家撤銷專機飛航許可而被迫暫緩。首波聲援行動由台灣人公共事務會（FAPA）4月23日聯合全球共33個海外台灣人團體，譴責北京操弄第三國飛航許可作為外交脅迫工具、霸凌台灣，多個指標性僑領組織也相繼發表聲明，凸顯僑界的高度關注。

針對中國脅迫第三國取消航權，首波僑界聲援行動於23日，FAPA聯合全球共33個海外台灣人團體發表聲明強調，台灣2300萬人民有權依照自由意志與世界互動，北京根本無權干涉。聲明籲請美國政府及國際社會，除了譴責北京外交脅迫行徑外，協助與塞席爾、模里西斯及馬達加斯加三國斡旋，促其儘速恢復賴總統專機的飛航許可。

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全日本台灣連合會26日也發聲明抗議，直指中國以政治手段限制航空通行，是阻礙台灣正當對外交流的典型「外交威壓」，並提出4大訴求：嚴厲譴責中國威迫行為、支持台灣外交活動權利、呼籲各國切勿屈從外部壓力，並強烈要求國際社會明確回應台灣遭遇的不當打壓，特別是懇請日本政府給予進一步支持。

菲律賓台灣同鄉會隨後也發表聲明指出，中國將國際空域作為政治工具，威脅既有國際秩序，在南海同樣面對騷擾與威嚇的菲律賓，也應該警覺，唯有集體抵制，方能遏止。「今天是台灣，明天可能是任何國家，包括菲律賓」，區域的穩定與否取決於各國是否願意共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

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