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    花蓮縣府批115年總預算仍卡關 張峻：請徐榛蔚說明馬太鞍經費

    2026/04/27 16:55 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣115年度總預算案因光復重建預算未明，導致府會僵持至今。圖為花蓮縣議會。（記者王錦義攝）

    花蓮縣115年度總預算案因光復重建預算未明，導致府會僵持至今。圖為花蓮縣議會。（記者王錦義攝）

    花蓮縣115年度總預算案因光復重建預算未明，導致府會僵持至今，內政部今（27）日邀集花蓮縣政府與花蓮縣議會召開首場協商會議，花蓮縣府會後發出強烈聲明，指責議會已逾6個月還未審查總預算已違法，嚴重影響民眾權益及行政部門正常運作；縣議會議長張峻則說，請縣長徐榛蔚到議會做專案報告，把光復重建預算說清楚。

    這次協商會議由內政部常務次長吳堂安主持，中央各部會專業單位亦列席。面對預算卡關僵局，花蓮縣政府發表四點聲明指出，縣府早在去年10月就將總預算案送交議會，但議會程序委員會至今未排審，已屬公然違法，嚴重妨礙鄉親權益。縣府更質疑，程序委員會僅能審定議事日程，卻三度以馬太鞍堰塞湖事件為由要求縣府重編預算，恐已「違法擴權」凌駕大會職權。

    對於縣府指控，議會之前的新聞稿重申，預算並非「未審」，而是依照程序委員會決議，去年就已經要求縣府先行完成整體檢討修正後，再送交議會審議，一切依正常程序進行。議會指出，程序委員會已明確要求縣府針對115年度總預算進行整體性檢討調整，在相關內容尚未送達前，自無法進入實質審議，這是制度運作的基本原則。

    花蓮縣議會議長張峻在臉書上說，感謝中央提供溝通平台，會中提出兩個方向性建議。首先針對馬太鞍堰塞湖經費爭議，最重要的是府會合作，請縣長徐榛蔚到議會做專案報告，把總預算說清楚。其次，有關特別統籌分配稅的運用，建議縣府依照財劃法規定，盤點整體財政量能，考量各鄉鎮市實際需求，適度提高給各鄉鎮市公所的統籌分配稅款，因應地形狹長及區域發展差異，讓資源均衡分佈。

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