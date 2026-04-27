鄭麗文派陳以信赴歐參加國際民主聯盟論壇 傳遞「鄭習會」和平訊息

前國民黨立委陳以信。（資料照）

全球65個國家超過80個政黨所組成的國際民主聯盟（IDU，International Democrat Union），本週將於克羅埃西亞首府札格瑞布舉行年度論壇，國民黨表示，黨主席鄭麗文重視政黨外交，已指派政策會副執行長、前立委陳以信代表參加。陳以信將於今（27）日晚間啟程，經德國慕尼黑轉往克國與會，他將向與會代表說明「鄭習會」和平意義，敦促各國支持兩岸恢復交流，以穩定台海局勢。

國民黨指出，IDU是全球最大政黨聯盟組織之一，1983年成立於英國倫敦，由時任英國首相柴契爾夫人、美國副總統老布希、巴黎市長席哈克、德國總理柯爾等約廿國政黨代表倡議設立。盟內政黨相約互助，在各自國內勝選執政，以實現自由民主、個人自由、經濟成長、企業競爭等共同價值。目前成員政黨正在美國、德國、義大利、奧地利、比利時、葡萄牙、芬蘭、智利、巴拉圭、紐西蘭、以色列、克羅埃西亞等24國執政。

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國民黨於1992年加入IDU，林澄枝、江丙坤、蔣孝嚴副主席接連擔任IDU副主席。2002年連戰前主席受美國小布希總統之邀赴白宮參加IDU晚宴。2010年馬英九前主席在台北主辦IDU執委會議，澳洲前總理霍華德等近卅國政要專程來台參加。江啟臣前主席於2020年全球線上會議演說，呼籲各國協助台灣加入WHO。過去幾年朱立倫前主席均指派夏立言副主席代表與會。

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