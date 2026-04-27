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    首頁 > 政治

    「局長你不要再睡覺了！」中市環保局長又「度估」遭趕出議會

    2026/04/27 16:28 記者黃旭磊／台中報導
    台中市環保局長吳盛忠疑閉眼休息，主席曾威提醒「想睡覺就起來動一動，或是去洗個臉。」（記者黃旭磊攝）

    台中市環保局長吳盛忠疑閉眼休息，主席曾威提醒「想睡覺就起來動一動，或是去洗個臉。」（記者黃旭磊攝）

    台中市議會下午進行警消環衛業務質詢，民進黨台中市議員陳俞融見環保局長吳盛忠閉眼，要求「局長你不要再睡覺了」，吳盛忠起身作答，稍後，民進黨議員謝志忠質詢廚餘政策失當，稱垃圾量每天缺口8百多噸，吳盛忠答稱需要時間處理，隨後稱「我態度是怎樣了」，遭主席曾威趕出議場。

    吳盛忠曾於4月2日市議會專案報告期間，疑似列席「度估」（打瞌睡），遭民眾黨議員江和樹錄影捉包，今天下午又疑似閉眼，陳俞融怒罵「局長你不要再睡覺了」，主席曾威圓場說，「想睡覺就起來動一動，或是去洗個臉。」

    謝志忠隨後質詢稱，台中市垃圾量每天缺口從5百多噸變成8百多噸，后里、文山及烏日垃圾焚化廠6度破管，焚化爐老化更加嚴重，「廚餘跟垃圾是東邊問題移到西邊」，局長（吳盛忠）還吹牛是全國第一，不分政黨都批評你，要把你趕出去。

    吳盛忠答稱「沒關係」，此時遭主席曾威提點「局長請你注意你的態度」，吳盛忠再答「我態度是怎樣了」，隨即遭曾威請出議場。

    台中市環保局長吳盛忠（左後方）被主席曾威趕出議場。（記者黃旭磊攝）

    台中市環保局長吳盛忠（左後方）被主席曾威趕出議場。（記者黃旭磊攝）

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