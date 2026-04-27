《大濛》後的歷史補課 「白恐記憶影展」校園串連今啟動

「白色恐怖記憶影展」校園串連行動啟動記者會。（記者廖振輝攝）

電影《大濛》讓台灣社會關注白色恐怖時代，為喚醒社會大眾對白色恐怖記憶歷史，重視其背後傳遞的民主價值，本土社團及台灣學生聯合會共同號召自主播放白色恐怖相關影片，將在大學校園或社會場域，以「自己的影展自己辦」形式，擴大深化歷史教育。

「白色恐怖記憶影展」校園串連行動啟動記者會今日在大稻埕思劇場舉行，現場播放《如果你問起》影片，民團希望透過電影說出故事，讓世代傳承歷史，並公開對行政部門提出呼籲，盼教育部將歷史記憶擴展至中小學階段。

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辜寬敏基金會等主辦單位呼籲，教育部應擴大採購「白色恐怖」相關影片的公播版權，積極協助各級學校放映影片或舉辦白色恐怖記憶影展。也要將歷史記憶教育從大專院校往下紮根，逐步擴展至中小學階段。

台灣學生聯合會理事鄭宇倫表示，文化部可參考韓國模式，在國際影展場域加強推廣白色恐怖記憶影片。設置補助金，鼓勵校園與社會團體，含社區大學、獨立書店舉辨講座。以公私協力的形式，籌劃永續性、國際性的白色恐怖記憶影展。

東吳大學政治系教授陳俊宏指出，台灣推動轉型正義一路上非常艱辛，要透過不同方式邀請社會共同思考。自己過去擔任國家人權博物館館長，當時南非大法官來參觀，分享藝術是南非後種族隔離時代重要的媒介，透過電影可以引發反思和同理。自己提出「自己影展自己辦」概念，打破由上而下方式，民間自主舉辦反而能擴及不同領域。

北藝大通識中心助理教授林瓊華說，從公民的角度，我們主張「自己影展自己辦」，可以自己選片自己舉辦映後座談，在校園、社區或獨立書店舉行。台灣如果要走出沉默的白恐陰影，必須要有「由下而上」的影視空間，而不是特別時點才去觀看，所以今天的校園串連行動是要讓不同世代的台灣人一起討論，不再只是教科書的內容，而是有記憶的傳承。

紀錄片導演李惠仁分享說，前幾年自己拍了很多紀錄片，希望讓大家無償看到免費公播版，但後來教育部只核准一部反毒的，《不能說的秘密》等影片，教育部都不要，「連要免費給你都不敢播」。呼籲教育部應該編列一些預算，讓教師能夠免費使用白色恐怖相關影片公播版權。

紀錄片導演李泳泉表示，台灣長達38年戒嚴時期累積了許多故事，目前挑了24部片，涵蓋長片、短片及實驗片，包括《超級大國民》、《流麻溝十五號》、《大濛》、《香蕉天堂》、《悲情城市》等，動畫片則有《鯨魚》等。

李泳泉提及，這次影片類型相當多元，期望讓更多人得到啟發，讓大家共同感受過去的年代，也期待白色恐怖影片成為未來的顯學，藉此共同記憶形塑「同島一命」的共同體。

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