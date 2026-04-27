曝藍營軍購看法分歧！ 陳冠廷：韓國瑜盼涵蓋商購在內更多項目

民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜今（27）日下午繼續針對「國防特別條例草案」進行協商。民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷會前受訪時透露，近幾次的協商中，可見韓院長的態度是希望1.25兆特別條例涵蓋更多項目且包括商購在內；國民黨立委徐巧芯看法則為8000多億元的軍購規模；反而是國民黨團總召傅崐萁較偏向原本做法（3500億+Ｎ版本）。

陳冠廷表示，民進黨團希望商購、委製能夠納入項目中，台灣才能具備本土國防實力。他已與許多新生代國民黨立委協調，不管如何，希望協商能有個比較好的結果，不要直接把商購排除，否則台灣將喪失本土生產力。

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在軍購額度上，陳冠廷續指，希望金額、項目與院版軍購條例越接近越好，若提高預算金額，商購與委製卻未納入相關項目，這將導致台灣缺乏本土生產、維修、彈藥供應等能力，面對威脅時仍難以應對，這不是數字問題，而是項目的問題，商購中包含備無人機、反制無人機等裝備是必要的。

陳冠廷強調，當然希望越多協商、越多對話越好，接下來可能進入院際協調階段，屬於院長職權。不過，韓國瑜院長在這幾次的協商中，很希望讓1.25兆特別條例涵蓋更多項目，包括商購在內，態度非常明確；國民黨立委徐巧芯看法則為8000多億元的軍購規模，反而是國民黨團總召傅崐萁較偏向原本做法，民進黨團則希望盡量往1.25兆政院版本的方向走。

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