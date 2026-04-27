為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曝藍營軍購看法分歧！ 陳冠廷：韓國瑜盼涵蓋商購在內更多項目

    2026/04/27 15:51 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷。（記者王藝菘攝）

    民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜今（27）日下午繼續針對「國防特別條例草案」進行協商。民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷會前受訪時透露，近幾次的協商中，可見韓院長的態度是希望1.25兆特別條例涵蓋更多項目且包括商購在內；國民黨立委徐巧芯看法則為8000多億元的軍購規模；反而是國民黨團總召傅崐萁較偏向原本做法（3500億+Ｎ版本）。

    陳冠廷表示，民進黨團希望商購、委製能夠納入項目中，台灣才能具備本土國防實力。他已與許多新生代國民黨立委協調，不管如何，希望協商能有個比較好的結果，不要直接把商購排除，否則台灣將喪失本土生產力。

    在軍購額度上，陳冠廷續指，希望金額、項目與院版軍購條例越接近越好，若提高預算金額，商購與委製卻未納入相關項目，這將導致台灣缺乏本土生產、維修、彈藥供應等能力，面對威脅時仍難以應對，這不是數字問題，而是項目的問題，商購中包含備無人機、反制無人機等裝備是必要的。

    陳冠廷強調，當然希望越多協商、越多對話越好，接下來可能進入院際協調階段，屬於院長職權。不過，韓國瑜院長在這幾次的協商中，很希望讓1.25兆特別條例涵蓋更多項目，包括商購在內，態度非常明確；國民黨立委徐巧芯看法則為8000多億元的軍購規模，反而是國民黨團總召傅崐萁較偏向原本做法，民進黨團則希望盡量往1.25兆政院版本的方向走。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播