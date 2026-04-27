仁愛區模範母親表揚 童子瑋：四大育兒政見 從制度上支持媽媽

基隆市政府仁愛區公所今天（27日）舉辦仁愛區模範母親表揚活動；基隆市長謝國樑（前排左四）、基隆議長童子瑋（前排右四）同台。（基隆市政府提供）

基隆市政府仁愛區公所今天（27日）於成功國小舉辦「115 年度模範母親表揚活動」，意義非凡，共有31位來自各里、原住民及客家族群的模範母親接受表揚，基隆市長謝國樑與基隆市議長童子瑋全程參與獻上祝福。童子瑋強調，他的4大育兒政見，從制度上支持辛苦的媽媽。

謝國樑表示，市府重視各項楷模表揚，希望透過表揚典範母親的付出與奉獻，傳遞良善價值，促進家庭和樂，凝聚溫暖互助的社會力量。謝國樑進一步指出，今日接受表揚的31位模範母親皆是仁愛區各里辦公處推薦最傑出的代表，每一位對家庭、子女們的付出，令人動容；對社會的奉獻更是功不可沒。

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童子瑋說，今天來參加仁愛區模範母親表揚大會，他的心情特別的不一樣。可以說，在座的各位，很多都是一路看著他、鼓勵他、甚至推動他往前走的人。接受表揚的模範母親們有不同的人生背景，但有共同的一點，就是用自己的方式，默默的為家庭也為社會付出。

所以，這個表揚活動，不只是給媽媽們的榮耀，也是提醒大家要更重視家庭的支持，也要更重視照顧制度。日前，他提出了四大育兒政見，包括生一胎就補助16萬元、每月1000元的育兒消費券等等。同時，他也提出年金加碼1年領2萬，不管是自己領、長輩領，都能減輕大家的生活負擔，從根本上來支持我們辛苦的媽媽。他會繼續努力讓政策更貼近大家的生活，也要再一次向所有模範母親致上最高的敬意。

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