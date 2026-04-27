軍購協商挑燈夜戰？ 傅崐萁：不管到12點或午夜 我們都會在場

國民黨團總召傅崐萁。（記者王藝菘攝）

立法院朝野黨團今（27）日下午將繼續針對國防特別條例草案進行協商。國民黨團總召傅崐萁在會前受訪表示，今天的協商，不管是到8點、9點、10點、11點、12點，還是要經過午夜，國民黨都會在現場，持續地為國家軍購的發展，來盡一份心力，只要是一線的武器，是國軍所需要的，國民黨團就會支持。

傅崐萁指出，中華民國對整個台灣的防衛，國民黨的立場就是國家有最好的武器，能夠守護台灣。今天的協商，不管是到8點、9點、10點、11點、12點，還是要經過午夜，國民黨都會在現場，持續地為國家軍購的發展，來盡一份心力、奮戰到底。

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「只要是一線的武器，是國軍所需要的，我們就會支持！」傅崐萁續指，由美國國家保證後續援售維修不會出問題的軍購案，國民黨就會支持；不過，軍購案仍有必須要商討的空間，例如國防部一再強調的無人機是否為世界一流的無人機？還是只是二線、三線全世界都拒絕使用的無人機，卻要賣到台灣來。

傅崐萁強調，今天大家討論的越精闢、內容越清楚，國人才能夠越瞭解。不論花多少時間，只要是有利於國家的，國民黨團都會在這裡，真理是越說越明。至於商購部分，他質疑，這麼大龐大的金額的國家採購案，相關無人機到底飛不飛得起來，必須請國防部跟國人做一個清楚明白的一個說明。

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