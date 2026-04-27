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    首頁 > 政治

    中選會3委員待審游盈隆盼早日就位 張惇涵：盡力與立院溝通

    2026/04/27 14:23 記者林哲遠／台北報導
    中選會今日舉行代理主委、新任主委交接典禮。（記者廖振輝攝）

    中選會今日舉行代理主委、新任主委交接典禮。（記者廖振輝攝）

    中央選舉委員會今舉辦新任主委游盈隆上任記者會，對於政院近期補提副主委及2位委員仍待立法院審議。游盈隆受訪時喊話，中選會委員本就不多，呼籲11位委員能早日就位；行政院秘書長張惇涵也強調，3位委員具有法政專業、豐富實務經驗且無黨無派，期待3位委員能趕快加入，能夠讓選舉事務的方方面面能夠更加周延、更加周全，行政團隊會盡全力跟立法院溝通。

    藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會委員名單，僅通過主委游盈隆及藍白黨團所推薦3名人選。行政院4月21日任命游盈隆等4位委員，並補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送交立法院審查。

    游盈隆表示，「中選會組織法」規定，中選會委員為9到11名，人本來就不多，尤其現在缺少了副主任委員，變成他要一個人做兩份工作。他強調，「我們真的很需要補足中選會委員的名額，期盼中選會這個11個委員都能夠早日就位，讓中選會更健全、壯大，為社會、為人民把事情做好。」

    張惇涵會後受訪時也說，依「中選會組織法」，中選會委員9到11人，新的中選會組成之後，目前的委員依然只有8位，距離9位最低的門檻還差一位。因此，行政院在上個禮拜4月21日，正式提名3位中選會的委員，包括副主任委員沈淑妃，以及兩位兼任的委員蔡維哲律師、黃謀信次長，來擔任委員的被提名人，這3位委員的共同點包含，具有法政專業、豐富實務經驗且無黨無派。

    至於是否擔憂又被在野黨封殺？張惇涵表示，行政團隊還是會盡全力跟立法院來溝通，希望在最近包括總預算、軍購特別條例審查下，在一個比較的良好氛圍之下，能夠讓中選會未來的人事同意權的工作，能夠更加良性的一個進展。

    他強調，距離年底九合一大選剩下216天，選務的工作非常繁雜，也希望中選會能夠秉持著過去一段時間，大家戮力同心的精神，讓選務的工作穩健來進行。期待3位委員能趕快加入，能夠讓選舉事務的方方面面能夠更加周延、更加周全。

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