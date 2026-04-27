為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑：軍購不是「無菜單料理」 台灣不應成美中強權犧牲品

    2026/04/27 14:11 記者陳治程／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑（左）。（《千秋萬事》提供）

    國民黨副主席蕭旭岑（左）。（《千秋萬事》提供）

    立法院上週進行行政院「國防特別條例草案」第二次黨團協商，儘管朝野對法案名稱、立法目的及施行期間等條文達共識，但實質建軍的「採購項目」、「經費上限」等條文仍無交集，今午將展開第3次協商。對此，國民黨副主席蕭旭岑今表示，黨中央尊重黨團有意提8千億版，但軍購不是「無菜單料理」，認為台灣不應成美中強權的犧牲品。

    立法院長韓國瑜今（27）日下午將主持黨團協商，繼續討論「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，而國防部長顧立雄今早受訪稱，國防部仍希望通過1.25兆的國防特別預算，強調該版本是基於整體戰略規畫需求提出，盼獲朝野支持。

    而在上週的第2次黨團協商中，朝野立委雖對法案名稱、立法目的及施行期間等條文取得共識，但攸關實質建軍的「採購項目」與「經費上限」等4條文仍無交集，留待稍後的協商再議。

    針對傳聞多數藍委想轉支持8000多億版本的軍購條例，國民黨副主席蕭旭岑日接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時表示，國民黨尊重黨團自主，但也不能夠忽略台灣民眾對於軍購項目和細節都希望能夠了解。

    然而，蕭旭岑提及，中華戰略學會資深研究員張競張競博士呼籲不要讓軍購變成「無菜單料理」，不能什麼都不知道就糊里糊塗全部吸收，根本也不知道買這些武器什麼時候可以到貨，不能變成美中強權夾擊下的犧牲品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播