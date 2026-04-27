蕭旭岑：軍購不是「無菜單料理」 台灣不應成美中強權犧牲品

國民黨副主席蕭旭岑（左）。（《千秋萬事》提供）

立法院上週進行行政院「國防特別條例草案」第二次黨團協商，儘管朝野對法案名稱、立法目的及施行期間等條文達共識，但實質建軍的「採購項目」、「經費上限」等條文仍無交集，今午將展開第3次協商。對此，國民黨副主席蕭旭岑今表示，黨中央尊重黨團有意提8千億版，但軍購不是「無菜單料理」，認為台灣不應成美中強權的犧牲品。

立法院長韓國瑜今（27）日下午將主持黨團協商，繼續討論「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，而國防部長顧立雄今早受訪稱，國防部仍希望通過1.25兆的國防特別預算，強調該版本是基於整體戰略規畫需求提出，盼獲朝野支持。

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而在上週的第2次黨團協商中，朝野立委雖對法案名稱、立法目的及施行期間等條文取得共識，但攸關實質建軍的「採購項目」與「經費上限」等4條文仍無交集，留待稍後的協商再議。

針對傳聞多數藍委想轉支持8000多億版本的軍購條例，國民黨副主席蕭旭岑日接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時表示，國民黨尊重黨團自主，但也不能夠忽略台灣民眾對於軍購項目和細節都希望能夠了解。

然而，蕭旭岑提及，中華戰略學會資深研究員張競張競博士呼籲不要讓軍購變成「無菜單料理」，不能什麼都不知道就糊里糊塗全部吸收，根本也不知道買這些武器什麼時候可以到貨，不能變成美中強權夾擊下的犧牲品。

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