張麗善力挺年輕新世代 喊話板橋雲林鄉親唯一支持鄧凱勛

雲林縣長張麗善（右）推薦新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛，希望鄉親電話民調給予支持。（圖由鄧凱勛提供）

國民黨新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛今（27）日發布雲林縣長張麗善推薦影片，肯定鄧凱勛過去擔任國民黨發言人，展現清楚論述與戰鬥力，不僅是年輕世代中的優秀人才，也長期腳踏實地、深入基層，是值得市民信任與期待的新世代，呼籲新北市板橋區的雲林鄉親，電話民調唯一支持鄧凱勛。

張麗善指出，鄧凱勛過去擔任國民黨發言人、青年團執行長，歷練完整，熟悉公共議題，具備年輕人敢拚、敢講、敢做的特質。她說，板橋有非常多雲林鄉親一起打拚，她推薦鄧凱勛年輕、認真努力、有雲林人的特質，希望民眾給最年輕的鄧凱勛一個機會為鄉親服務，他將會是最肯拚、值得期待的市議員。

請繼續往下閱讀...

鄧凱勛表示，張麗善是雲林鄉親最熟悉、最信任的地方首長，其政績受到鄉親大力肯定，代表腳踏實地、認真服務、傾聽民意的從政精神，能夠獲得張麗善肯定，對他而言是很大的鼓勵，未來一定為板橋市民認真打拚。

張麗善也向板橋的雲林鄉親和市民呼籲，4月28日、29日、30日是關鍵電話民調時間，如果接到民調電話，懇託大家耐心聽完，並說出：「我唯一支持鄧凱勛」。每一通電話都非常重要，不只是對一位年輕參選人的支持，更是給板橋一個年輕有戰力、願意深入基層服務的新選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法