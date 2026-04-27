中配開抖音直播竹市府 議員曾資程：高虹安放任違法直播是集體瀆職

中國人開抖音直播新竹市府，綠營市議員曾資程批高虹安放任中國抖音違法直播是集體瀆職。（資料照）

新竹市有網友在Threads貼文稱有中國籍配偶利用中國網路平台抖音在市府直播市府內部辦公位置，引發網友關注國安與資安話題。市議員曾資程也抨擊，中國抖音直播進入新竹市政府「大影特影」卻無人管，依照管理要點應禁止市府卻無視，市長高虹安還回應歡迎參觀，市府放任違法直播行為，是集體瀆職。

曾資程說，網友貼文稱有中國抖音直播者在週日晚間進入新竹市政府，並在中國抖音（TikTok）全程直播市府內部空間，引發社會譁然。他要表達抗議，並批是市府行政失能，且視門禁管理要點為虛設，放任外部人士在機敏區域「大影特影」已嚴重威脅公務資安與國安底線。

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從網友貼文中可見這名中國直播者在週日晚間在市府內部大肆導覽，動線從市長室一路延伸至會議室周邊，全程邊走邊介紹。他要問為何外部人士竟能如入無人之境，還能利用中國抖音進行直播？市府的管理機制，是否集體罷工？依據《新竹市政府府內大樓門禁管理要點》第7點第4項明文規定：「未經同意攝影、錄影、錄音」者，駐衛警察應予以禁止、制止或強制驅離，並得通報政風處處置。

法規寫得很清楚，市府執行卻荒腔走板！錄影禁令是白紙黑字的硬性規定，市府卻放任直播主將內部配置完整公開到境外平台，這不只是制度失靈，更是嚴重的集體瀆職。

他要強調，政府機關的動線與公務配置，本就涉及高度敏感資訊。一旦透過具有境外背景的平台傳播，將造成不可逆的資安風險。到底市府的資安底線何在？若任何人都能隨意入內錄影，市府員工的辦公安全與資訊防護，由誰負責？政風處是否已介入了解？此行為是否涉及國安疑慮？

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