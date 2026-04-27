傳訪非專機未獲模里西斯飛航許可 蕭旭岑批總統府螺絲鬆了

國民黨副主席蕭旭岑（左）。（「千秋萬事」提供）

總統賴清德原訂本月下旬搭乘專機出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，卻在啟程前日因航線途經國家遭中國施壓、取消飛航許可而決議暫緩行程，日前更謠傳途經國家之一的模里西斯從未給予飛航許可，遭總統府駁斥；不過，國民黨副主席蕭旭岑今批評，若對方始終未准，那就是政府說謊、「螺絲鬆了」，直言相關單位政務官不只要負責，應更謹慎對待外交工作。

總統賴清德總統原訂本月22日搭乘專機訪問非洲友邦史瓦帝尼，不料因中國介入施壓非洲三國撤回航線飛航許可，行程被迫暫緩，而總統最終指派外交部長林佳龍擔任特使出席史國慶典活動。

請繼續往下閱讀...

然而，日前有消息傳出，原總統專機航經國家之一的模里西斯始終未提供我國飛航許可，被總統府發言人郭雅慧駁斥「造謠」。

儘管如此，國民黨副主席蕭旭岑今（27）日接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪時表示，政府不能說謊，如果對方始終都沒批准，那代表賴政府的「螺絲鬆了」，在行前的工作會議上並沒有檢視到這麼重要的一個環節，有關單位政務官應要負責。

蕭旭岑進一步分析，我們做外交工作通常都是先做再說，因為外交是很敏感的，特別是像中華民國在國際上空間不是那麼多的情況下，外交動作都應該非常的謹慎跟小心，不明白外交部長林佳龍為什麼在此次行程中會這麼高調。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法