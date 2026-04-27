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    首頁 > 政治

    「全台連」譴責中國干預賴總統出訪 盼日本加強支持台灣

    2026/04/27 12:40 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    在日台灣人團體「全日本台灣連合會」發表聲明抗議中國的壓力外交。（全台連提供）

    在日台灣人團體「全日本台灣連合會」發表聲明抗議中國的壓力外交。（全台連提供）

    對於賴清德總統出訪遭到中國政治干預，在日台灣人團體「全日本台灣連合會」發布聲明，對中國此類威壓行為予以嚴厲譴責，同時強烈呼籲確保台灣在國際社會中的正當地位，並期望日本政府，作為與台灣共享自由、民主、法治等普世價值的國家，進一步加深理解與支持。

    「全台連」聲明如下：

    保障台灣自由的國際交流，抗議中國的壓力外交！

    針對近日台灣賴清德總統訪問非洲史瓦帝尼王國一事，中國對相關各國施加政治壓力，迫使其撤回航空飛行許可，導致該訪問被迫中止。此一事態嚴重損害國際社會的自由與秩序，絕不可坐視不理。

    本事件違背了應以航空安全與中立為基礎的國際慣例，為達特定政治目的而任意限制空域使用，是阻礙台灣正當對外外交的典型「外交威壓」案例。

    全日本台灣連合會對中國此類威壓行為予以嚴厲譴責，同時強烈呼籲確保台灣在國際社會中的正當地位。

    台灣是一個擁有2300萬人口的民主社會，其政府與領導人理應享有在國際社會中自由往來的權利，不應遭受任何外部勢力的不當侵害。中國透過經濟與政治手段妨礙台灣國際活動的行為，違反國際法精神及普世價值。

    對於以FAPA（台灣公共事務會）為首的海外台灣團體，在此事件後發表的共同聲明，全日本台灣連合會深表支持，並在此表達如下立場：

    一、嚴厲譴責中國一連串的威壓行為。

    二、支持台灣在國際社會中自由往來及進行外交活動的權利。

    三、要求相關各國不屈從於外部壓力，依據國際責任與原則作出判斷。

    四、呼籲國際社會對台灣所遭受的不當壓制明確表態並加以因應。尤其期望日本政府，作為與台灣共享自由、民主、法治等普世價值的國家，進一步加深理解與支持。

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