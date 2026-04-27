蘇巧慧讚嘉義同鄉選對侯友宜 藍營議員質疑為選舉改口

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中，持麥克風者）昨出席板橋嘉義同鄉會活動，讚許嘉義人「最會選人」，這番話被藍營議員質疑她是為了選舉改口稱讚新北市長侯友宜。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨到板橋出席嘉義同鄉會行程，和新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同場不同台，蘇巧慧讚許嘉義人最會選人，8年前選出嘉義人的侯友宜擔任新北市長，為新北做很多事，此番話卻引來藍營議員質疑，8年前侯的對手就是蘇巧慧的父親蘇貞昌，蘇巧慧是為了選舉改口稱讚侯友宜，換句話說，當時若選蘇貞昌，就是選錯人。

蘇巧慧昨在該行程提到，她誠心誠意感謝嘉義人對她的疼惜和支持，因為有嘉義人團結的力量，讓新北持續前進，也期盼今年底能爭取嘉義人的支持，讓她來承接市政工作，帶領新北大步向前邁進。

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國民黨新北市議員江怡臻指出，8年前侯友宜的對手就是蘇貞昌，難道蘇巧慧忘記蘇陣營當時如何抹黑、羞辱侯友宜？如今蘇巧慧為了選舉改口稱讚侯友宜，自曝人前人後兩副嘴臉，假惺惺的言行令人看破手腳。

「大蘇為了選舉可以騙神明、小蘇為了選舉可以切割父親。」江怡臻說，這段時間，蘇貞昌不斷代表蘇巧慧跑行程，逢人就說「我是代表蘇巧慧來的」，民進黨人士甚至直言李四川現在就是「一打二」，沒想到蘇巧慧為了自己的選情，公開表示8年前選侯友宜才是「選對人」，難道是指蘇貞昌是「不對的人」？「無論蘇巧慧怎麼洗人設，都無法改變真實的自己，蘇巧慧就是為了選舉不惜一切手段」。

國民黨新北市議員呂家愷說，蘇巧慧昨晚言下之意，簡單說，就是「8年前，選了蘇貞昌，就是選錯了人！」他質疑，就算昨晚參加的都是侯友宜的嘉義鄉親，但有必要為了選票就如此調侃，甚至傷害當時的同黨候選人？更何況還是自己最親的家人，當然，蘇巧慧應該也是說了真心話，不然就是露出真面目，又在說假話、騙市民。

呂家愷強調，這次選舉，李四川當然會很緊張，因為蘇貞昌和蘇巧慧「二打一」早是事實，蘇巧慧沒什麼好否認，就算現在有什麼顧慮，但沒有功勞也有苦勞，他不了解蘇巧慧為什麼會突然丟出這麼一句話，她回家可能要對蘇貞昌解釋清楚了。

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