柯志恩提青年政策「官方大眾集資媒合平台」 尹立：韓式詐欺翻版

尹立解讀柯志恩青年政策「官方大眾集資媒合平台」，形容像還韓式詐欺翻版。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出將為年輕人創業點火，建置官方大眾集資媒合平台，協助青年創業者快速取得市場驗證；民進黨高市議員擬參選人尹立說，第一個反應是感到非常困惑，又是韓式詐欺的翻版。

柯志恩接受媒體專訪時提及計畫建置官方大眾集資媒合平台，協助青年創業者快速取得市場驗證，設定「4年扶植100組團隊、集資目標3億元」為目標，讓創意轉化為實質產值。

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尹立解讀柯志恩青年政策，宛如政府不出錢，但可以幫你開個帳號，他當下反應是感到非常困惑，感覺又是韓式詐欺的翻版。

尹立認為，市長是代表城市，向中央爭取資源、整合預算、有效配置公共財政，讓市民的稅金發揮最大效益—這才是治理，不是把責任外包給市民，變成一個「群募主持人」。

尹立說，並不反對市府連結與媒合民間資源，但不該本末倒置，募資也是產業的一環，不能政府介入變質，而是透過政府補助點火，進行投資催化，但無法代替產業跟市場。

他提到當年前市長韓國瑜承諾成立「青年創業基金」，總額預計為100億元，由高雄市政府出資30億元，另外70億元則計畫向民間與海外募集（如企業捐贈、創投、海外僑胞等），目的是幫助北漂青年返鄉、支持年輕人創業，結果是「不了了之」！

尹立指出，柯志恩現在能做的最有力的青年政策，是去立院把預算審過、把資源帶回高雄，但她沒有，卻選擇在選前端出一個看起來很潮、實際上讓政府責任蒸發的集資平台。他批評這不是施政，這是表演。

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