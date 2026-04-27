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    首頁 > 政治

    亞洲同運會中國選手來台卡關 高市運發局：送審與團進團出有出入

    2026/04/27 12:26 記者許麗娟／高雄報導
    2026亞洲同志運動會首度在高雄舉辦，但4月30日開幕，卻有多達834名中國籍選手報名，但入境與否仍卡關。（資料照）

    2026亞洲同志運動會首度在高雄舉辦，但4月30日開幕，卻有多達834名中國籍選手報名，但入境與否仍卡關。（資料照）

    2026高雄亞洲同志運動會將於4月30日至5月4日將在高雄登場，國民黨高雄市議員邱于軒今（27）日在議會質詢時，提及已經報名的中國選手能否來台卡關，對此，高雄市運動發展局回應，因入境方式與原先送核備「團進團出」方式管理不同，移民署將於今天下午5點前確定，若無法完成，主辦的台灣同志運動協會就須辦理退費。

    高雄市運發局指出，亞洲同志運動今年賽會中國籍參與人數達834人，較以往僅兩位數大幅增加，為此陸委會3月12日邀集台灣同志運動協會、高市運發局、運動部、移民署提示申請入台相關審查原則，另因國安法令，請協會嚴謹進行入台文件初審，並提醒考量審查量能。

    運發局至今年3月18日始收到協會送審337件，即分派同仁審查案件，但發現多半缺漏專業造詣證明，另亦發現有AI生成偽造、解放軍身分之申請案件。3月20日即通知協會補正闕漏資料，並告知善盡檢核責任。

    同志協會於3月25日始送補正資料，並於3月31日、4月1日陸續送出220件，4月8日再送出411件送運動部審核。運發局依據運動部核准函向移民署申請線上申報入境資料，但發現當初同志協會所送運動部核備入境時間、居住縣市有所出入，與原先送核備以團進團出方式管理不同，再次請協會說明並釐清中國籍個人行程，並先暫緩移民署登錄作業，今天下午5點若無法完成，就須辦理退費。

    另運發局表示，此次亞洲同志運動會與主辦協會僅於運動賽事合作，其餘周邊文化、售票等相關活動均由主辦方所辦理。

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