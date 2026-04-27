中國人在新竹市府開抖音直播 網怒：市府管理鬆散

新竹市有網友在Threads貼文稱有中國人在新竹市府開抖音直播。（擷取自Threads貼文）

新竹市有網友在Threads發文稱「中配在中國版抖音直播參觀新竹市政府+市景，且進入新竹市政府，全程無阻，還各樓層詳細介紹，這是可以的嗎？」此貼文也引來網友憤怒，稱市府駐衛警管理鬆散，竟讓直播者逐層介紹辦公廳舍，還在中國網路平台給中國人評論，突顯市府已出現安全管理漏洞，更有國安疑慮。

市府行政處表示，新竹州廳是國定古蹟，歷年來在作為辦公室使用，也兼具開放民眾參觀，推廣文化古蹟的功能。然行政機關安全性不容妥協，市府在2021年訂有「新竹市政府府內大樓門禁管理要點」，嚴格區分公共開放區與行政辦公區，並明確規範開放時間（每日6時至23時）及民眾可活動的公共區域，一般民眾得進出府內大樓公共區域為市府大廳、走廊、中庭廣場、廁所、服務中心、本府綜合大禮堂等，室內辦公區域不開放一般民眾進入。另市府設有24小時駐衛警與安全監控系統，管理機制絕無鬆動，若有相關行為涉及不法，將依法處置。

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網友批此直播影片的重點在「中國人在市政府機關，並且在中國平台開直播」，全程在路上開直播，路人也在不知情的狀況下露臉。讓人想到近期在火車站周圍也有很多中國口音人士開直播。提醒大家要注意在學校、車站及人多的地方看到中國口音人士開直播，可按現場情況進行通報，網友也抨擊「藍白執政都擺爛」、「高虹安還在睡？」、「藍白執政都是中國城」，籲民眾對中國人的直播舉動要提高警覺。

新竹市有網友在Threads貼文稱有中國人在新竹市府開抖音直播公開辦公廳舍位置。（擷取自Threads貼文）

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