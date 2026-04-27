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    首頁 > 政治

    賴總統出訪受阻 日本台僑譴責中國外交威嚇

    2026/04/27 12:12 中央社
    總統賴清德出訪受阻，在日台僑團體「全日本台灣連合會」發布嚴正聲明，強烈譴責中國外交威嚇。圖為總統賴清德2025年接見全台連訪團。（擷取自總統府官網）

    總統賴清德出訪受阻，在日台僑團體「全日本台灣連合會」發布嚴正聲明，強烈譴責中國外交威嚇。圖為總統賴清德2025年接見全台連訪團。（擷取自總統府官網）

    總統賴清德出訪受阻，在日台僑團體「全日本台灣連合會」發布嚴正聲明，強烈譴責中國以政治壓力干預他國決策，形容此舉為典型的「外交威嚇」，並呼籲國際社會正視台灣參與國際的正當權利。

    聲明指出，中國對相關國家施加政治影響，導致航班無法取得過境許可，使得賴總統出訪計畫中止，已嚴重損害國際社會應有的自由與秩序，也偏離以航空安全與中立性為基礎的國際慣例。全台連認為，為達特定政治目的而限制空域使用，已構成對台灣外交的打壓，是典型外交威嚇。

    全台連表示，台灣是擁有2300萬人口的民主社會，其政府與領導人應享有自由進行國際交流的權利，不應受到外部勢力干涉。中國透過經濟與政治手段阻礙台灣國際活動的做法，違反國際法精神與普世價值。

    聲明同時表達對包括台灣人公共事務會（FAPA）在內的海外台灣人團體聯合聲明的支持，並提出4點主張，包括譴責中國威壓行為、支持台灣國際往來權利、呼籲各國勿屈服於外部壓力，以及要求國際社會對台灣遭受的不當打壓採取明確立場。

    全台連也特別呼籲日本政府，基於與台灣共享自由、民主及法治等價值，應進一步加深理解並給予支持。

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