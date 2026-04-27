彈劾總統聽證會淪「泛藍取暖」 綠黨團：不陪公子政治表演

民進黨團幹事長莊瑞雄。（記者陳逸寬攝）

國民黨、民眾黨去年提出對總統彈劾案，立法院今日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，民進黨團未邀請專家學者，也沒有立委到場。民進黨團今召開記者會痛批，藍白從阻擋總預算付委、卡關軍購，又發動彈劾案，對於目前政治局勢來看，在野鬥爭執政，增加對立氣氛，所以全院聽證會民進黨就不奉陪了。

黨團幹事長莊瑞雄表示，國內的政治鬥爭這2年多沒有一天少的，4月2日國民黨主席鄭麗文赴中前向國人同胞說要與總統賴清德會面，希望朝野降溫、和解；對比現在，短短不到一個月時間，兩個議題，何其反差。

請繼續往下閱讀...

他直言，民進黨不陪這些公子在立法院做政治表演，彈劾案在憲政設計上是非常高的門檻，藍白怎麼會不清楚？就算他們聯手該案也不會過，徒增政治上的對立，完全沒有任何意義。藍白從阻擋總預算付委、卡關軍購，又發動彈劾案，對於目前政治局勢來看，在野鬥爭執政，增加對立氣氛，所以全院聽證會民進黨就不奉陪了。

此外，民進黨立委許智傑則怒斥，彈劾賴總統根本就是胡搞瞎搞，國民黨的態度就是欲加之罪何患無辭，這個聽證會也淪為泛藍取暖大會，呼籲藍白趕快審查通過總預算，別再每天想政治鬥爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法