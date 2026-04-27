立院下午協商軍購案 谷立言：台灣通過「全面性」預算條例非常重要

美國在台協會處長谷立言接受平面媒體專訪指出，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。（圖擷取自美國在台協會臉書）

立法院朝野黨團今（27）日下午將繼續針對國防特別條例草案進行協商。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受媒體專訪指出，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要。

立法院長韓國瑜今日下午將主持黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，這也是朝野黨團近期第三度協商軍購條例。

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谷立言接受平面媒體專訪，報導今日刊出，AIT今日透過臉書引述谷立言受訪內容指出，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。

谷立言點出，海馬士火箭、M109自走砲系統等，都是非常重要的系統；國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。

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