柯志恩拋首波勞工政策 加碼補足育嬰薪資級距至100％

國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出首波勞工政策，加碼補足育嬰薪資級距至100%。（記者王榮祥翻攝）

5月1日勞動節將至！國民黨高雄市長參選人柯志恩拋出首波勞工政策，加碼補足育嬰薪資級距至100%、首創職場霸凌防治條例。

柯志恩今發表「勞權之都」系列政策首波主打，針對高雄年輕家庭面臨的生養經濟壓力與職場心理安全議題，提出具體改革方案；她強調高雄的進步不應建立在勞工苦撐之上，主張透過市府預算補貼與地方立法，讓高雄真正成為勞工最堅實的後盾。

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針對減輕年輕家長生養焦慮，柯志恩指出，現行中央政府提供的育嬰留職停薪津貼，僅提供投保薪資級距8成薪資，這2成的薪資斷層，往往成為家長不敢生育或生子後經濟陷入困境的主因；她承諾上任後將推動「育嬰薪資級距完全化」，直接補足2成缺口。

在構築職場尊嚴防護網方面，柯志恩主張高雄應引領全國，首創地方級職場霸凌防治自治條例，她認為中央職安法霸凌專章雖已三讀通過，但仍尚未實施，地方政府應具備更精準、更有溫度的保障手段，接住每一位在職場受傷的勞工，該條例將編列預算提供因霸凌提起訴訟的勞工法律補助，並提供定額免費專業諮商服務。

此外，市府將建置「職場霸凌調查專家庫」，納入工會代表與學者，規定企業調查小組之外部委員須從中指派，確保調查過程客觀公正。條例也將建立優良企業認證制度，讓友善職場與公共採購優先權掛鉤，並增設專章明定派遣與要派單位應負擔連帶責任，防止雇主透過勞務承攬規避霸凌防治義務。

柯志恩表示，政策不應只是冷冰冰的條文，更要有感於勞工的生活需求，她要用具體的政策執行力證明「這柯不一樣」。

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