賴總統讓台灣走向「憲政戒嚴」？ 學者打臉翁曉玲：有制衡機制

國民黨、民眾黨去年提出對賴清德總統彈劾案，立法院今日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會。（記者王藝菘攝）

國民黨、民眾黨去年提出對賴清德總統彈劾案，立法院今日舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，國民黨立委翁曉玲質疑，行政院長卓榮泰不副署、不公布立法院三讀通過的法律，是否會導致台灣走向「憲政戒嚴」，對此，台大政治系退休教授黃錦堂說，戒嚴有戒嚴的程序，以及規範的依據，戒嚴法有規定要在一定的時間追認等，有制衡的機制，若要仿效南韓前總統尹錫悅以國安為由宣布戒嚴，可能會得不償失。

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，賴總統透過總統府強調自己坦坦蕩蕩，但卻未說明原因，也不到立法院向全國人民報告，好像得了「憲法痴呆症」、「憲政狂妄症」；賴總統就職時宣誓要遵守憲法，卻將民有、民治、民享的民主共和國，扭曲為「黨有、黨治、黨享的黨主獨裁國」，甚至是「賴有、賴治、賴享的賴主獨裁國」。

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林騰鷂指出，像是賴總統稱1.25兆元軍購說不能打折，但前總統李登輝都說過「人民是頭家」，賴總統怎能跟頭家說不能打折，這麼大一筆金額，更別說軍購弊端層出不窮；現在戰爭型態已經跟以往不同，戰爭以前立案的採購書是否符合未來需要，立法院要好好審查。他強調，賴總統不出席答辯，意圖逃避此次彈劾，卸任後一定逃不過憲法第48條所說的「國家嚴厲制裁」。

銘傳大學社科院退休教授紀俊臣表示，行政院長由總統任命，不再經立法院同意，若行政院長拒絕副署與總統意見相左，總統理應處理，否則應負政治責任。而面對院際爭議，總統未依憲法第44條召集協商，反而以茶敘替代，若能多協商，很多事都能迎刃而解，總統有責任要去協調。

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