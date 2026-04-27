公教團體赴政院丟球抗議 嗆「拒做國營低薪」

行政院人事行政總處日前預告，今年6月底前會大幅調整公務員「專業加給」。台灣鐵路產業工會等十幾個國公營事業工會、團體今日前往行政院陳情抗議，高喊「拒做國營低薪」，訴求加班費全薪計算（記者陳鈺馥攝）

行政院人事行政總處日前預告，今年6月底前會大幅調整公務員「專業加給」。台灣鐵路產業工會等十幾個國公營事業工會、團體今日前往行政院陳情抗議，高喊「拒做國營低薪」，訴求加班費全薪計算，各級俸額至少調高6000元；行政院人事總處官員回應，目前還在政策研議階段。

各國公營事業工會團體今日在行政院大門口上演行動劇，批評政府機關一堆「殭屍業務」，更有低薪、人力不足、超額責任等問題，強調「拒做國營低薪」、「加班費全薪計算」，並將黑球道具丟入行政院內，警方一度舉牌警告。

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台鐵產業工會理事長朱智宇指出，近期行政院人事行政總處人事長蘇俊榮對外宣布，將會在下半年爭取「專業加給」提升，以此宣稱為調薪，然而公務體系長年以來面對「實質業務不斷攀升、承擔超額責任」需要檢討的待遇絕對不只如此，國公營事業的待遇也需要改善。

朱智宇強調，今天集結國公營事業工會、公教人員團體、公立醫院工會及公務機關勞工，要向政院提出4大訴求：一、各級俸額至少調高6000元。二、應修正《各機關加班費支給辦法》，加班費全薪計算、設置加班倍率。三、公務人員調薪，泛公務體系要比照。四、檢討技工工友待遇，調整薪餉表最高至230點、檢討職工退休金計算基準。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕指出，基層公務員普遍期待人總不只是提高專業加給，連同本俸也應一併調整，作為本次行動的第一訴求，已獲各團體共識認為，政院應同步考量以2026年、2027年應有調幅總計6.76%作為最低調整幅度，至少調升6000元。

全國教育產業公會副理事長吳明玉說，只調「專業加給」，不調「本俸」、沒有健全加班制度遏止業務增生，終究只是無感調薪。

台大癌醫工會常務理事潘泓甫認為，對於大量的約聘僱醫療人員來說，專業加給只佔整體薪資大約1成左右，專業加給調升，帶來的薪資增加非常有限，幾乎無法反映通膨。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，調薪不能只調軍公教，國營事業也要比照。呼籲中華郵政公司針對內部人員薪資差距提出改善，並提高職階人員的職務待遇、外勤駕駛加給，增設外勤人員的危險津貼、高溫津貼。

高雄市公務機關總工會副理事長曾嘉行說，全台公務機關職工待遇，數十年來沒有檢討，退休金多半只看本俸，「專業加給」和「加班費」並未納入工資一部分，導致職工退休金計算上有所損失，呼籲政府著手檢討。

針對這次是否只調「專業加給」，以及團體訴求如何處理？行政院人事行政總處專門委員回應，目前還在政策研議階段。會在綜合評估後，配合總預算編列期程，召開軍公教待遇審議委員會之後，再根據委員會決議送行政院做政策決定。

國公營事業工會團體今日在行政院大門口上演行動劇抗議，並將黑球丟入行政院內，警方一度舉牌警告。（記者陳鈺馥攝）

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