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    首頁 > 政治

    藍白杯葛台南逾20億元治水預算 李宗霖：汛期風險升高

    2026/04/27 11:40 記者王姝琇／台南報導
    台南13件逾20億元治水工程無法決標，南市議員李宗霖呼籲水利局須提前應變。（記者王姝琇攝）

    台南13件逾20億元治水工程無法決標，南市議員李宗霖呼籲水利局須提前應變。（記者王姝琇攝）

    南市議會今日由工務局業務報告，議員李宗霖質詢表示，汛期將屆台南易淹水潛勢區占全台1/3，卻因藍白持續杯葛中央預算，13件逾20億元治水工程無法決標，地方被迫承擔風險，市府更應提出積極應變作為。

    李宗霖說，台南歷經多年治水已有成果，上半年本是施工黃金期，如今卻看得到好天氣但無法動工；中央預算僵局未解，藍白在立院的攻防已實質影響地方基礎建設推動，讓台南在汛期前承擔更高不確定性，要求水利局正面因應，包括盤點是否能動用災害準備金或第二預備金支應急迫工程，並說明原訂治水工程之期程及延後幅度，避免整體治水節奏被打亂。

    針對短期防汛措施，李宗霖也要求水利局應強化脆弱區域部署，包括移動式抽水機配置、抽水站設備檢修進度，以及清淤工作是否受預算影響，在大型工程尚未啟動前，即時防禦能力更形重要，水利局應確保各項防汛資源全面到位。

    南市水利局長邱忠川回應，將以非工程措施因應，有淹水只能靠移動式抽水機，會全力防範，即使總預算尚未通過，水利局相關設計已完成，設計費以二備金或市預算支應。另現13件工程也已招標完成確定廠商，但尚未決標，因此無法施工，現水利局也積極著手在地滯洪、加速部落圍堤，避免淹水造成市民財產損失。

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